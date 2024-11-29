"Затаил обиду": стратегия по войне в Украине определит, какие отношения будут между США и КНДР

Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что планирует быстро закончить войну в Украине. В то же время недавно в войну на стороне России вступили военные КНДР.

Дональду Трампу придется иметь дело с более жестким и самоуверенным Ким Чен Ыном. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Трамп, вероятно, планирует провести прямые переговоры

Ранее Трамп упоминал о хороших отношениях с лидером КНДР. Республиканец также выражал уверенность, что их отношения улучшатся, как только он вернется на пост президента США. В то же время лидер КНДР имеет немного другую позицию. На днях он обвинил Америку в "неизменной агрессивной и враждебной политике" в отношении его государства.

Предполагают, что Дональд Трамп планирует провести прямые переговоры с Ким Чен Ыном после инаугурации. Однако аналитик RAND Corporation Брюс Беннет считает, что Ким затаил обиду еще с 2019 года. Он назвал маловероятной встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По его словам, это возможно только, если Трамп пойдет на значительные уступки.

КНДР получает выгоду от ситуации в мире

Издание пишет, что Ким воспользовался российским вторжением в Украину, чтобы прорвать изоляцию Северной Кореи, заключив сделку с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп никогда не уточнял, какими методами планирует завершить войну в Украине, однако снисходительность к агрессии России придаст сил КНДР.

По мнению экспертов, избранный президент США, вероятно, будет использовать "пряник", а не "кнут", пытаясь достичь своих стратегических целей. Это означает вероятное восстановление дипломатических отношений.

Старший аналитик Eurasia Group Джереми Чан считает, что соглашение между Трампом и Кимом маловероятно, но оно вполне возможно.