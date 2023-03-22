Российским олигархам предлагают вариант "побега" из-под санкций: зачем это Западу
Американский дипломат Майкл Макфол предложил российским олигархам обменять часть состояния на снятие санкций. Такая инициатива на самом деле не нова.
Об этом 24 Каналу рассказал украинский предприниматель Денис Довгополый. Экс-посол США в России Майкл Макфол вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком входит в международную группу, занимающуюся разработкой санкций против России.
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Американский дипломат предлагает российским олигархам отказаться от половины своего состояния в обмен на снятие или ослабление санкций Запада. Средства должны быть направлены на восстановление Украины.
Escape strategy для олигархов и топ-чиновников
Как рассказал Довгополый, о такой идее стали говорить еще в апреле 2022 года. По его словам, есть несколько групп, работающих над санкциями и свержением режима в России. На одной из площадок говорилось, что США и Европа закручивают гайки и одновременно загоняют в угол олигархов.
То есть, для них не было exit strategy – стратегии выхода из сложившейся ситуации. Но я стараюсь использовать термин escape strategy, то есть возможность для олигархов и российских топ-чиновников бежать из России,
– отметил предприниматель.
Речь идет о том, что российские бизнесмены и чиновники должны что-то сделать для того, чтобы покинуть Россию и быть почти воспринятыми в цивилизованном мире.
Денис Довгополый рассказал о "стратегии побега" для российских олигархов: смотрите видео
"Крыса, загнанная в угол, очень опасна"
Довгополый убежден, что без такой escape strategy олигархи могут представлять определенную угрозу.
Мы доносили до Макфола, что крыса, загнанная в угол, очень опасна. Надо было оставить небольшую дверцу, чтобы им можно было убежать. Но надо было бы заплатить за это очень высокую цену,
– сказал предприниматель.
Он отметил, что речь идет не о деньгах. Ведь любой человек, убегающий из России, подвергает свою жизнь опасности, поскольку российские спецслужбы работают и за рубежом.
Почва для "дворцового" переворота в России
По словам предпринимателя, для российских топ-чиновников предложили одну "стратегию побега", для олигархов – другую. Предложение Макфола появилось в публичном пространстве именно сейчас не просто так.
Обвинения и ордер на арест Владимира Путина сделали всех, кто сотрудничает с путинским режимом, соучастниками преступлений. Сейчас эти 2 категории людей могут создать серьезную основу для "дворцового" переворота",
– отметил Довгополый.
Он добавил, что сейчас продолжаются переговоры с российскими олигархами и оппозиционерами. Предприниматель выразил надежду, что это принесет некоторые результаты.
Что происходит в России: коротко
- Международный уголовный суд обвинил президента России Владимира Путина в военных преступлениях и 17 марта выдал ордер на его арест.
- Выданный в суде Гааги ордер на арест российского диктатора – пожизненный. Его могут отозвать только, если Путин предстанет перед судом и судьи закроют дело.
- Ордер на арест Путина стал неожиданностью для Кремля. Теперь окружение диктатора ломает голову, как уберечь его от ареста. Кроме того, в Кремле понимают, что список чиновников, на которых будут изданы ордера в Гааге, может расшириться.
- Издание The New York Times отмечает, что Россия не сможет добиться отмены санкций без выполнения ордера Гааги по отношению к Путину.