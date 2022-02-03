Страусиная политика, – посол Мельник призвал Берлин предоставить Украине оружие
3 февраля 2022 , 14:51Читати новину українською
Источник:твиттер Андрея Мельника
Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что политика Берлина является "страусиной". Дипломат призвал канцлера Олафа Шольца предоставить Украине оборонительное оружие.
Мельник сказал, что Украина разочарована "светофорной коалицией".
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Украина требует предоставления немецкого оборонительного оружия...Эта страусиная политика в Германии должна прекратиться,
– подчеркнул дипломат.
Он опубликовал пост после того, как Шольц в эфире немецкого телеканала заявил, что поедет в Москву.
Германия блокирует предоставление оружия
- Несмотря на активную помощь Запада на фоне угрозы нападения России на Украину, Германия надеется на дипломатический путь. Берлин выступает против поставки Киеву оружия для обороны в случае обострения агрессии со стороны России.
- Помогать Германия собирается другими способами. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что планируют поставку 5 000 защитных военных касок.
- Также Берлин предлагает Украине помощь с восстановлением бункера под Одессой.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что украинцы "не забудут такой шаг".
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