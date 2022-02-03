Страусиная политика, – посол Мельник призвал Берлин предоставить Украине оружие

3 февраля 2022 , 14:51
Читати новину українською

Источник:

твиттер Андрея Мельника

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что политика Берлина является "страусиной". Дипломат призвал канцлера Олафа Шольца предоставить Украине оборонительное оружие.

Мельник сказал, что Украина разочарована "светофорной коалицией".

К теме Шольц едет в Москву и говорит, что нормандский формат "удалось оживить"

Украина требует предоставления немецкого оборонительного оружия...Эта страусиная политика в Германии должна прекратиться,
– подчеркнул дипломат.

Он опубликовал пост после того, как Шольц в эфире немецкого телеканала заявил, что поедет в Москву.

Германия блокирует предоставление оружия

Обратите внимание! Шольц собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Говорить о скоплении войск у границ Украины. Канцлер Германии признает, что ситуация серьезная.

Может быть интересно – Германия дает оружие в руки Путина, – Моравецкий:

 

Автор: Ольга Музика