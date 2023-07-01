Украл руководителя банка: в Таджикистане назвали личность стрелка в аэропорту Кишинева

30 июня 43-летний гражданин Таджикистана открыл стрельбу в аэропорту Кишинева. В прокуратуре страны назвали личность стрелка, а также поделились шокирующими деталями.

Как выяснилось впоследствии, стрелок в аэропорту несколькими днями ранее совершил преступление в Таджикистане. Известно, что он с подельниками похитил руководителя банка в Душанбе.

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Пытался бежать в Молдову

Согласно имеющимся данным, похищение первого заместителя главы АООО "Ориентбанк" Исматуллоева Шухрата Абдугаффоровича произошло 23 июня в 22:10. Организованная преступная группа совершила свое преступление на улице Закарие Рози в городе Душанбе.

В Генеральной прокуратуре Таджикистана поделились данными следствия. Они обнаружили, что одним из участников группировки был Ашуров Рустам Каримович. Он гражданин страны и житель Душанбе. После совершенного преступления он пытался бежать в Молдову через Турцию. А осесть он пытался в странах Евросоюза.

Во время пересечения государственной границы Республики Молдова и попытки его задержания он, схватив пистолет у одного из сотрудников правоохранительных органов аэропорта города Кишинев, застрелил двоих и взял в заложники нескольких человек,

– отмечают в прокуратуре.

Интересную деталь озвучил телеграм-канал Ungureanu 112. Согласно имеющимся данным, Ашуров имеет двойное гражданство – Таджикистан и Россия. Кроме того, его сопровождали двое мужчин. Их сейчас разыскивают. Также канал поделился фотографией стрелка.



Ашуров Рустам открыл стрельбу в аэропорту Кишинева / Фото Ungureanu 112

По данным СМИ, стрелок находится в критическом состоянии. Ашурова ожидает пожизненное заключение за совершенное преступление в аэропорту столицы Молдовы.

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