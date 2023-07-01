Украл руководителя банка: в Таджикистане назвали личность стрелка в аэропорту Кишинева
Источник:Генеральная прокуратура Таджикистана
30 июня 43-летний гражданин Таджикистана открыл стрельбу в аэропорту Кишинева. В прокуратуре страны назвали личность стрелка, а также поделились шокирующими деталями.
Как выяснилось впоследствии, стрелок в аэропорту несколькими днями ранее совершил преступление в Таджикистане. Известно, что он с подельниками похитил руководителя банка в Душанбе.
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Пытался бежать в Молдову
Согласно имеющимся данным, похищение первого заместителя главы АООО "Ориентбанк" Исматуллоева Шухрата Абдугаффоровича произошло 23 июня в 22:10. Организованная преступная группа совершила свое преступление на улице Закарие Рози в городе Душанбе.
В Генеральной прокуратуре Таджикистана поделились данными следствия. Они обнаружили, что одним из участников группировки был Ашуров Рустам Каримович. Он гражданин страны и житель Душанбе. После совершенного преступления он пытался бежать в Молдову через Турцию. А осесть он пытался в странах Евросоюза.
Во время пересечения государственной границы Республики Молдова и попытки его задержания он, схватив пистолет у одного из сотрудников правоохранительных органов аэропорта города Кишинев, застрелил двоих и взял в заложники нескольких человек,
– отмечают в прокуратуре.
Интересную деталь озвучил телеграм-канал Ungureanu 112. Согласно имеющимся данным, Ашуров имеет двойное гражданство – Таджикистан и Россия. Кроме того, его сопровождали двое мужчин. Их сейчас разыскивают. Также канал поделился фотографией стрелка.
Ашуров Рустам открыл стрельбу в аэропорту Кишинева / Фото Ungureanu 112
По данным СМИ, стрелок находится в критическом состоянии. Ашурова ожидает пожизненное заключение за совершенное преступление в аэропорту столицы Молдовы.
Стрельба в Кишиневе: что известно
- Стрельба произошла 30 июня в аэропорту Кишинев. Ашуров открыл огонь после того, как ему не разрешили въезд в страну. В Молдову он прибыл рейсом из Турции.
- В МИД Украины отреагировали на стрельбу. В ведомстве отметили, что следят за ситуацией и выясняют, были ли в аэропорту украинцы на тот момент.
- Президент Молдовы Майя Санду впоследствии подтвердила информацию о жертвах стрелка. По ее словам, нападающий унес жизни пограничника и сотрудника службы охраны аэропорта.
- Также в сети показали момент стрельбы в аэропорту. На видео можно увидеть, что люди плакали и бежали, пытаясь избежать опасности.