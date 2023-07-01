Як з'ясувалося згодом, стрілець в аеропорту кількома днями раніше скоїв злочин у Таджикистані. Відомо, що він зі спільниками викрав керівника банку у Душанбе.

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Намагався втекти до Молдови

Згідно з наявними даними, викрадення першого заступника глави АТОВ "Орієнтбанк" Ісматуллоєва Шухрата Абдугаффоровича сталося 23 червня о 22:10. Організована злочинна група скоїла свій злочин на вулиці Закаріє Розі, що у місті Душанбе.

У генеральній прокуратурі Таджикистану поділилися даними слідства. Вони виявили, що одним з учасників угруповання був Ашуров Рустам Каримович. Він – громадянин країни і мешканець Душанбе. Після скоєного злочину він намагався втекти до Молдови через Туреччину. А осісти він намагався у країнах Євросоюзу.

Під час перетину Державного кордону Республіки Молдова та спроби його затримання, він, схопивши пістолет в одного зі співробітників правоохоронних органів аеропорту міста Кишинів, застрелив двох і взяв у заручники кількох осіб,

– наголошують у прокуратурі.

Цікаву деталь озвучив телеграм-канал Ungureanu 112. Згідно з наявними даними, Ашуров має подвійне громадянство – Таджикистану та Росії. Крім того, його супроводжували двоє чоловіків. Їх наразі розшукують. Також канал поділився світлиною стрільця.



Ашуров Рустам відкрив стрілянину в аеропорту Кишинева / Фото Ungureanu 112

За даними ЗМІ, стрілець перебуває у критичному стані. На Ашурова очікує довічне ув'язнення за скоєний злочин в аеропорту столиці Молдови.

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