В больнице скончался стрелок из аэропорта Кишинева, убивший двух человек

Поздним вечером 3 июля стало известно о том, что в больнице погиб Рустам Ашуров. 43-летний гражданин Таджикистана совершил смертельную стрельбу в аэропорту Кишинева, после чего его ранили правоохранители.

О смерти стрелка сообщили в полиции Молдовы. Правоохранители были чрезвычайно лаконичны, объявив эту новость.

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Стрелец скончался в больнице

15 минут назад (22:22 3 июля) умер человек, подозреваемый в двойном убийстве в международном аэропорту,

– отмечают в полиции.

Отметим, что Ашуров 30 июня открыл огонь в аэропорту Кишинева. Случилось это после того, как мужчину не пустили в Молдову. Ответ пограничников его не устроил, из-за чего он выхватил пистолет у пограничника и застрелил как его, так и инспектора службы безопасности аэропорта.

Стрельба в аэропорту Кишинева: что известно

Деталями поделились глава Гениспектората полиции Виорел Чернеуцану и глава генпрокуратуры Ион Мунтяну. Их они озвучили на пресс-конференции с журналистами.

По словам Чернауцану, самолет со злоумышленником прибыл в Кишинев из Стамбула в 14:48 30 июня. В 15:21 пограничные полицейские изолировали его после проведения проверки документов. Мужчину известили, что ему запрещен въезд в Молдову.

В 17:13 человек совершил неожиданное нападение на пограничника. Стрельбу услышали сотрудники полиции, работавшие в аэропорту. Они и занялись эвакуацией людей и приступили к перестрелке со злоумышленником.

Стрельбу услышали сотрудники полиции, работавшие в аэропорту. Они и занялись эвакуацией людей и приступили к перестрелке со злоумышленником. Интересно, что к 43-летнему преступнику прибыли спецслужбы. Они пытались с ним вести переговоры. Но мужчина отказался, после чего началась штурмовая операция. Она длилась примерно 3 минуты

Собственно, во время нее и ранили преступника. Чернеуцану опроверг информацию, которая распространялась в сети. По его словам, злоумышленник не брал заложников.

На момент прибытия злоумышленника в Молдову, он не находился в международном розыске. Внесли его в соответствующий список только после стрельбы и контактов с милицией из Таджикистана.