Про смерть стрільця повідомили у поліції Молдови. Правоохоронці були надзвичайно лаконічними, оголосивши цю новину.

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Стрілець помер у лікарні

15 хвилин тому (22:22 3 липня) померла особа, яка підозрюється у подвійному вбивстві в міжнародному аеропорту,

– зазначають у поліції.

Зауважимо, що Ашуров 30 червня відкрив вогонь в аеропорту Кишинева. Сталося це після того, як чоловіка не впустили до Молдови. Відповідь прикордонників його не влаштувала, через що він вихопив пістолет у прикордонника і застрелив як його, так і інспектора служби безпеки аеропорту.

Стрілянина в аеропорту Кишинева: що відомо

Деталями поділилися голова Геніспекторату поліції Віорел Чернеуцану та голова генпрокуратури Іон Мунтяну. Їх вони озвучили під час пресконференції з журналістами.

За словами Чернауцану, літак зі зловмисником прибув до Кишинева зі Стамбула о 14:48 30 червня. О 15:21 прикордонні поліцейські ізолювали його опісля проведення перевірки документів. Чоловікові сповістили, що йому заборонений в'їзд до Молдови.

Це важливо! На момент прибуття зловмисника до Молдови він не був у міжнародному розшуку. Внесли його до відповідного списку лиш після стрілянини та контактів з правоохоронцями з Таджикистану.