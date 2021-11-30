Стрельба Бутусова из гаубицы: Арахамия не видит никаких признаков преследования журналиста

Давид Арахамия заявил, что не видит никаких признаков преследования журналиста Юрия Бутусова. Однако, по словам нардепа, ГБР обязано исследовать все обстоятельства.

В то же время глава парламентской фракции "Слуга народа" пояснил, что речь идет о проверке времени и места происшествия. Об этом он сообщил во время брифинга в понедельник, 29 ноября.

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Если бы вы увидели на этом видео меня в бронежилете, где я стрелял из пушки. Это, как вы считаете, было бы воспринято? Что журналист, что политик не может этого делать, потому что это подотчетное оружие, а его использование четко регламентировано в армии,

– сказал Давид Арахамия.

"Я не думаю, что речь идет о преследовании", – добавил народный депутат.

"ГБР ищет повод", – Бутусов

В свою очередь Юрий Бутусов считает, что Государственное бюро расследований ищет повод, чтобы начать за ним слежку. По его словам, "уголовное дело не имеет к видео никакого отношения".

Оно было создано не для того, чтобы выяснить детали, а просто, чтобы был повод, чтобы мое имя было озвучено ГБР, и получить возможность открыть против меня негласные следственные розыскные действия, установить "прослушку", "наружку",

– отметил журналист.

"Для этого использовали последний пост, который был в фейсбуке, вот и все", – подытожил представитель СМИ.

Что этому предшествовало

Журналист Юрий Бутусов 27 ноября 2021 года обнародовал в фейсбуке ролик, где стреляет, вероятно, из гаубицы Д-20 калибром 152 миллиметра.

Там он сказал, что это "огонь по оккупантах". Впоследствии пояснил, что "видео было снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины".

В штабе Операции Объединенных сил пояснили, что украинские военные на Донбассе не используют запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Государственное бюро расследований намерено проверить видеозапись с Юрием Бутусовым.