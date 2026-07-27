Об этом пишет Reuters .

Что известно о стрельбе в Сиэтле?

По информации полиции Сиэтла, два человека погибли непосредственно на месте происшествия. Еще одного пострадавшего человека врачи пытались спасти в медицинском учреждении, однако он скончался от полученных ранений. Таким образом, количество погибших возросло до трех.

Еще четыре человека остаются в больницах в стабильном состоянии. Среди раненых – двухлетний мальчик. Также медицинскую помощь получают женщины в возрасте примерно 39, 40 и 56 лет и 23-летний мужчина. По словам представителей пожарной службы, одна из женщин после осмотра отказалась от госпитализации из-за незначительных травм, а информация о возрасте пострадавших уточняется.

Помощник начальника полиции Сиэтла Тайрон Дэвис сообщил, что предварительное расследование свидетельствует: стрельба произошла в результате перестрелки между двумя людьми.

Мы считаем, что два человека стреляли друг в друга,

– заявил Дэвис во время прессбрифинга.

По его словам, один подозреваемый уже задержан. Его допрашивают следователи. В то же время правоохранители продолжают поиски еще одного предполагаемого участника стрельбы. Его личность и приметы пока не разглашают.

На месте происшествия полицейские изъяли две единицы огнестрельного оружия. К расследованию привлечены детективы отдела убийств и подразделения по борьбе с преступлениями с применением огнестрельного оружия. Полиция отмечает, что пока не видит непосредственной угрозы для общественности.

Очевидцы рассказывают, что поначалу восприняли звуки выстрелов за фейерверки или петарды. Однако уже через несколько секунд люди начали массово бежать с территории фестиваля.

Один из свидетелей, Эстан Ваконабо, рассказал местным журналистам, что вместе с девушкой стоял в очереди в фотозону, когда увидел, как толпа стала хаотично разбегаться.

Это была настоящая давка. Повсюду лежали люди,

– сказал он.

Другой очевидец, Пол Скиннер, работавший в фудтраке на фестивале, отметил, что сначала услышал звуки, похожие на петарды, но почти сразу понял, что это стрельба.

"Когда толпа начала мгновенно двигаться по всем направлениям, стало понятно, что происходит что-то очень серьезное", – рассказал он.



Мэр Сиэтла Кэти Уилсон назвала трагедию ужасным актом насилия.

"Случившееся сегодня в Seattle Center является невероятной трагедией и ужасным актом насилия. В нашем городе и стране слишком много насилия с применением огнестрельного оружия", – заявила она.

Губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон сообщил, что для поддержки местной полиции были направлены сотрудники спецподразделения Дорожного патруля штата.

По состоянию на данный момент мотив стрельбы официально не установлен. Правоохранители проверяют все обстоятельства происшествия и выясняют, знакомы ли между собой двое вероятных участников перестрелки. Также следователи анализируют записи камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей

Фестиваль Bite of Seattle является одним из крупнейших гастрономических мероприятий штата Вашингтон и ежегодно собирает десятки тысяч посетителей. В этом году трагедия произошла на третий день проведения мероприятия недалеко от знаменитой башни Space Needle.

Напомним, 7 июня во время празднования фестиваля Old West End Festival в Толидо, штат Огайо, произошла почти идентичная ситуация. Тогда два вооруженных человека начали перестрелку между собой. В результате ранения получили по меньшей мере 12 человек . Два пострадавших находятся в критическом состоянии, однако, по предварительным данным, угрозы их жизни нет.