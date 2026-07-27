Про це пише Reuters.

Що відомо про стрілянину у Сіетлі?

За інформацією поліції Сіетла, двоє людей загинули безпосередньо на місці події. Ще одну постраждалу людину лікарі намагалися врятувати у медичному закладі, однак вона померла від отриманих поранень. Таким чином кількість загиблих зросла до трьох.

Ще четверо людей залишаються у лікарнях у стабільному стані. Серед поранених – дворічний хлопчик. Також медичну допомогу отримують жінки віком приблизно 39, 40 та 56 років і 23-річний чоловік. За словами представників пожежної служби, одна з жінок після огляду відмовилася від госпіталізації через незначні травми, а інформація щодо віку постраждалих уточнюється.

Помічник начальника поліції Сіетла Тайрон Девіс повідомив, що попереднє розслідування свідчить: стрілянина сталася внаслідок перестрілки між двома людьми.

Ми вважаємо, що двоє людей стріляли один в одного,

– заявив Девіс під час пресбрифінгу.

За його словами, одного підозрюваного вже затримали. Його допитують слідчі. Водночас правоохоронці продовжують пошуки ще одного ймовірного учасника стрілянини. Його особу та прикмети поки не розголошують.

На місці події поліцейські вилучили дві одиниці вогнепальної зброї. До розслідування залучені детективи відділу вбивств та підрозділу боротьби зі злочинами із застосуванням вогнепальної зброї. Поліція наголошує, що наразі не вбачає безпосередньої загрози для громадськості.

Очевидці розповідають, що спочатку сприйняли звуки пострілів за феєрверки або петарди. Однак уже за кілька секунд люди почали масово тікати з території фестивалю.

Один зі свідків, Естан Ваконабо, розповів місцевим журналістам, що разом із дівчиною стояв у черзі до фотозони, коли побачив, як натовп почав хаотично розбігатися.

Це була справжня тиснява. Усюди лежали люди,

– сказав він.

Інший очевидець, Пол Скіннер, який працював у фудтраку на фестивалі, зазначив, що спочатку почув звуки, схожі на петарди, але майже одразу зрозумів, що це стрілянина.

"Коли натовп почав миттєво рухатися в усіх напрямках, стало зрозуміло, що відбувається щось дуже серйозне", – розповів він.



Мер Сіетла Кеті Вілсон назвала трагедію жахливим актом насильства.

"Те, що сталося сьогодні у Seattle Center, є неймовірною трагедією та жахливим актом насильства. У нашому місті й країні надто багато насильства із застосуванням вогнепальної зброї", – заявила вона.

Губернатор штату Вашингтон Боб Фергюсон повідомив, що для підтримки місцевої поліції були направлені співробітники спецпідрозділу Дорожнього патруля штату.

Станом на цей момент мотив стрілянини офіційно не встановлений. Правоохоронці перевіряють усі обставини події та з'ясовують, чи були знайомі між собою двоє ймовірних учасників перестрілки. Також слідчі аналізують записи камер відеоспостереження та опитують свідків

Фестиваль Bite of Seattle є одним із найбільших гастрономічних заходів штату Вашингтон і щороку збирає десятки тисяч відвідувачів. Цьогоріч трагедія сталася на третій день проведення заходу неподалік знаменитої вежі Space Needle.

Нагадаємо, 7 червня під час святкування фестивалю Old West End Festival у місті Толідо, штат Огайо, сталася майже ідентична ситуація. Тоді двоє озброєних людей почали перестрілку між собою. Внаслідок цього поранення дістали щонайменше 12 людей. Двоє постраждалих перебувають у критичному стані, однак, за попередніми даними, загрози їхньому життю немає.