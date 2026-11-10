Менее года назад прошел психологическую проверку: Туск раскрыл новые подробности о стрелке из Кракова

Стрелок из Кракова менее года назад прошел психологическую проверку при подаче документов на получение разрешения на оружие. Польша намерена сделать все возможное, чтобы такая стрельба стала последней.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Clash Report.

Польша должна оставаться безопасным государством

Глава польского правительства подчеркнул важность сохранения высокого уровня безопасности в стране.

Мы не можем создать здесь идеальный мир, но я хочу, чтобы мы были уверены, что Польша остается, как и раньше, относительно безопасной страной, если не одной из самых безопасных в этом отношении,

– заявил Дональд Туск.

Премьер также обратил внимание на беспрецедентность подобного инцидента для страны.

Это первый такой случай. Давайте сделаем все, чтобы он был последним,

– призвал Туск.

Напомним, 7 ноября в центре Кракова 24-летний мужчина открыл огонь по прохожим. В результате стрельбы погибли шесть человек, еще более 10 получили ранения. Злоумышленника задержала полиция. Впоследствии он скончался в больнице от огнестрельных ранений.