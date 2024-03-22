На входе в "Крокус" не работали рамки металлодетекторов, а охрана не проверяла вещи, – СМИ

Вечером 22 марта неизвестные совершили нападение на людей в ТЦ "Крокус Сити Холл", что в Подмосковье. Сейчас в сети появились новые детали относительно того, что позволило этому произойти.

Недавно в сети появились кадры, на которых видно, как напуганные люди пытаются покинуть торговый центр. Также на видео слышны звуки стрельбы. Местные медиа сообщают, что стрельба началась во время выступления группы "Пикник".

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Охрана не проверяла сумки у людей

Российские СМИ сообщают, что перед нападением на входе в "Крокус Сити Холл" не работали рамки металлодетекторов, а охрана не проверяла сумки людей.

Отмечается, что в течение 19 – 22 марта в "Крокус Экспо", который расположен в том же здании, продолжалась большая выставка транспортных компаний и логистических услуг в России.

Сам, будучи участником выставки, могу сказать, что системы безопасности особо никакой не было, хотя выставку за эти 3 дня посетило почти 30 тыс. человек. На проходе стояло всего две женщины, которые пропекали сумки, но без особого внимания,

– рассказал один из участников выставки.

По его словам, охрана только следила за тем, чтобы все проходили через "правильные" двери. Поэтому, очевидно, халатное отношение работников местного ТЦ стало одной из причин того, почему злоумышленники смогли легко проникнуть в помещение.

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