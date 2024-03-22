Нещодавно у мережі з'явилися кадри, на яких видно, як налякані люди намагаються залишити торговельний центр. Також на відео чути звуки стрілянини. Місцеві медіа повідомляють, що стрілянина розпочалася під час виступу гурту "Пікнік".

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Охорона не перевіряла сумки у людей

Російські ЗМІ повідомляють, що перед нападом на вході в "Крокус Сіті Холл" не працювали рамки металодетекторів, а охорона не перевіряла сумки людей.

Зазначається, що протягом 19 – 22 березня у "Крокус Експо", який розташований у тій же будівлі, тривала велика виставка транспортних компаній та логістичних послуг у Росії.

Сам, будучи учасником виставки, можу сказати, що системи безпеки особливо ніякої не було, хоча виставку за ці 3 дні відвідало майже 30 тис. осіб. На проході стояло всього дві жінки, які пропікували сумки, але без особливої уваги,

– розповів один з учасників виставки.

За його словами, охорона лише стежила за тим, щоб усі проходили через "правильні" двері. Тому, вочевидь, недбале ставлення працівників місцевого ТЦ стало однією з причин того, чому зловмисники змогли легко проникнути до приміщення.

Терористи розпочали стрілянину в одному із ТЦ Підмосков'я: основне