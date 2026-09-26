На учениях НАТО в Латвии произошла стрельба, ранены 4 военнослужащих

В Латвии во время учений НАТО произошла случайная перестрелка между двумя итальянскими бронемашинами. Одна из бронемашин Dardo открыла пулеметный огонь по другой, в результате чего есть раненые.

Об этом пишет Il Sole 24 Ore.

Что известно об инциденте?

Инцидент произошел на полигоне в Адаже, где проходили учения с боевой стрельбой с участием итальянских военных. Во время учений пулемет, установленный на одной из бронемашин Dardo, случайно выпустил очередь по другой машине, которая двигалась впереди.

Из бронемашины Dardo случайно была произведена очередь из пулемета по другой машине такого же типа, которая двигалась впереди с открытым задним бортом. Возможно, что военнослужащие собирались выйти из машины,

– пишет издание.

В бронемашине, попавшей под обстрел, находились 4 итальянских военнослужащих. Все они получили ранения в результате стрельбы.

После инцидента пострадавшим сразу оказали необходимую медицинскую помощь. Впоследствии четверо военных были доставлены в больницу в Риге, где они проходят лечение и необходимые медицинские обследования.

По предварительной информации, один из четырех военных находится в более тяжелом состоянии, однако его состояние оценивается как стабильное. В то же время сообщается, что жизни всех пострадавших ничего не угрожает. Военнослужащие уже смогли лично связаться со своими семьями и сообщить им о своем состоянии.

Другие подробности о характере полученных ранений пока не сообщаются.

После стрельбы на месте работали соответствующие службы, а обстоятельства происшествия начали устанавливать. В настоящее время продолжается расследование, которое должно выяснить, почему пулемет из одной бронемашины открыл огонь по другой машине во время учений.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал НАТО усилить военные учения вблизи Калининградской области России.

Сикорский отметил, что Польша внимательно следит за ситуацией в российском анклаве и что там сейчас "практически нет войск". Он предположил, что Москва рассчитывает на то, что НАТО не воспользуется этой локальной слабостью. Поэтому необходимо проводить на территории стран Альянса вблизи Калининграда интенсивные учения, которые создавали бы для России неопределенность относительно возможных действий НАТО.

Это могло бы заставить Россию перебросить часть войск из Украины в Калининградскую область. В то же время на прямой вопрос, речь ли идет о захвате российского анклава, глава польского МИД ответил отрицательно.