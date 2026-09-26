Про це пише Il Sole 24 Ore.

Що відомо про інцидент?

Інцидент стався на полігоні в Адажі, де проходили навчання із бойовою стрільбою за участю італійських військових. Під час навчань кулемет, встановлений на одній із бронемашин Dardo, випадково здійснив чергу по іншій машині, яка рухалася попереду.

З бронемашини Dardo випадково була випущена черга з кулемета по іншій машині такого ж типу, яка рухалася попереду з відкритим заднім бортом. Можливо, що військовослужбовці збиралися вийти з машини,

– пише видання.

У бронемашині, яка потрапила під вогонь, перебували 4 італійських військовослужбовців. Усі вони отримали поранення внаслідок стрілянини.

Після інциденту постраждалим одразу надали необхідну медичну допомогу. Згодом 4 військових доправили до лікарні в Ризі, де вони проходять лікування та необхідні медичні обстеження.

За попередньою інформацією, один із чотирьох військових перебуває у важчому стані, однак його стан оцінюють як стабільний. Водночас повідомляється, що життю всіх постраждалих нічого не загрожує. Військовослужбовці вже змогли особисто зв'язатися зі своїми родинами та повідомити їм про свій стан.

Інші деталі щодо характеру отриманих поранень наразі не повідомляються.

Після стрілянини на місці працювали відповідні служби, а обставини події почали встановлювати. Наразі триває розслідування, яке має з'ясувати, чому кулемет з однієї бронемашини відкрив вогонь по іншій машині під час навчань.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав НАТО посилити військові навчання поблизу Калінінградської області Росії.

Сікорський зазначив, що Польща уважно стежить за ситуацією в російському анклаві та там нині "практично немає військ". Він припустив, що Москва розраховує на те, що НАТО не скористається цією локальною слабкістю. Тому потрібно проводити на території країн Альянсу поблизу Калінінграда інтенсивні навчання, які б створювали для Росії невизначеність щодо можливих дій НАТО.

Це могло б змусити Росію перекинути частину військ з України до Калінінградської області. Водночас на пряме запитання, чи йдеться про захоплення російського анклаву, глава польського МЗС відповів негативно.