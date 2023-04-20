По словам очевидцев, вечером 20 апреля были слышны звуки перестрелки и взрывы, передает 24 Канал.

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В частности, подозрительные звуки слышали в:

Новой Каховке;

Молочанск, что вблизи Токмака.

Тем временем в Бердянске в некоторых районах города слышны звуки сирен.

Что происходит в Новой Каховке: смотрите видео

Заметим, что еще 9 апреля на территории Запорожской области прогремели мощные взрывы. Их было слышно в районе временно оккупированного Токмака. Предварительно наши защитники попали в расположение российских террористов. Это подтвердил и мэр Мелитополя Иван Федоров, 6 громких взрывов прогремели в районе временно оккупированного Токмака.

До этого мэр Мелитополя рассказывал, что в Запорожской области через две недели уничтожено более 15 расположений оккупантов – из них 7 в Мелитополе. Взрывы дважды раздавались на аэродроме и трижды на локомотивном депо.

А 8 апреля захватчикам во временно оккупированном Крыму было неспокойно – в Феодосии раздались звуки взрывов. Россияне в сети жаловались, "как это ракета пролетела через весь Крым". Впоследствии ставленник Кремля во временно оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил, что якобы сбили "украинскую" ракету. Также по предварительной информации, взрывы в Феодосии прогремели недалеко от порта.

Над Кирилловкой упал российский вертолет

Еще один инцидент произошел 20 апреля в Кирилловке в Запорожской области. В море упал вертолет с оккупантами, пилота выбросило на пляж.

По словам очевидцев, 2 российских вертолета кружили над пляжем "Золотой берег". Погода была туманной, поэтому вертолет "самоликвидировался", он упал в 500 метрах от берега. Второй вертолет кружил за другим, а затем улетел в оккупированный Крым.

Следует напомнить, что с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 308 самолетов и 293 вертолета.