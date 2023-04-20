За словами очевидців, ввечері 20 квітня було чути звуки перестрілки та вибухи, повідомляє 24 Канал.

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Зокрема, підозрілі звуки чули у:

Новій Каховці;

Молочанську, що поблизу Токмака.

Тим часом у Бердянську у деяких районах міста чути звуки сирен.

Що відбувається у Новій Каховці: дивіться відео

Зауважимо, що ще 9 квітня на території Запорізької області прогриміли потужні вибухи. Їх було чути в районі тимчасово окупованого Токмака. Попередньо, наші захисники влучили у розташування російських терористів. Це підтвердив і мер Мелітополя Іван Федоров, 6 гучних вибухів прогриміли у районі тимчасово окупованого Токмака.

До цього мер Мелітополя розповідав, що у Запорізькій області за два тижні знищено понад 15 розташувань окупантів – з них 7 у Мелітополі. Вибухи двічі лунали на аеродромі і тричі на локомотивному депо.

А 8 квітня загарбникам у тимчасово окупованому Криму було неспокійно – у Феодосії пролунали звуки вибухів. Росіяни у мережі бідкалися, "як це ракета пролетіла через весь Крим". Згодом ставленик Кремля в тимчасово окупованому Криму Сергєй Аксьонов заявив, що нібито збили "українську" ракету. Також за попередньою інформацією, вибухи у Феодосії пролунали неподалік порту.

Над Кирилівкою впав російський вертоліт

Ще один інцидент стався 20 квітня у Кирилівці в Запорізькій області. В море упав гелікоптер з окупантами, пілота викинуло на пляж.

За словами очевидців, 2 російських вертольоти кружляли над пляжом "Золотий берег". Погода була туманною, тому гелікоптер "самоліквідувався", він впав за 500 метрів від берега. Другий вертоліт кружляв за іншим, а потім полетів до окупованого Криму.

Слід нагадати, що від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 308 літаків та 293 гелікоптери.