Есть раненый во время стрельбы на ужине с Трампом, – CNN

Во время стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома, где присутствовал Дональд Трамп, пострадал один человек. Это был офицер Секретной службы США.

Об этом пишет CNN.

Что известно о пострадавшем во время стрельбы на мероприятии, где был Дональд Трамп?

В результате стрельбы ранения получил офицер Секретной службы США. Очевидцы рассказали журналистам, что пуля попала в защитное снаряжение офицера.

Предварительно, пострадавшего уже доставили в местную больницу. По словам источников с места происшествия, ожидается, что офицер выживет.

В свою очередь, Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме после стрельбы рассказал, что нападающий пытался прорваться через пункт безопасности на ужин корреспондентов Белого дома, где он присутствовал.

По словам президента США, у мужчины было несколько единиц оружия, однако его быстро обезвредили сотрудники Секретной службы.

Американский лидер также подтвердил, что один из офицеров был ранен выстрелом с очень близкого расстояния, но бронежилет спас ему жизнь.

Что ранее писали о стрельбе во время ужина с Трампом?

Инцидент со стрельбой произошел вечером 25 апреля за Вашингтоном на ужине корреспондентов Белого дома. После выстрелов Дональда Трампа, его жену и других членов его администрации были срочно выведены из зала.

Подозреваемым в стрельбе оказался 31-летний Коул Томас Аллен из Торранса, Калифорния, который работал учителем. Мужчина был задержан и позже госпитализирован.

После задержания подозреваемый Коул Аллен рассказал правоохранителям о своих намерениях. Мужчина якобы планировал открыть огонь по чиновникам администрации Дональда Трампа, не сказав конкретно, что целился в президента США.