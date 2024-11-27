Вышли "поговорить": неизвестные мужчины устроили стрельбу в центре Москвы

В центре Москвы в кафе двое мужчин поссорились, после чего вышли на улицу "поговорить". Один из них решил "разобраться" с оппонентом с помощью огнестрельного оружия.

Происшествие произошло в кафе "Кофемания" в центре Москвы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Детали стрельбы в центре Москвы

По данным СМИ, неизвестные устроили стрельбу в центре Москвы после ссоры в кафе "Кофемания" на Никитской улице. Известно об одном раненом.

Конфликт, вероятно, произошел между двумя мужчинами, сидевших за одним столиком. Они вышли на улицу "поговорить", после чего раздались выстрелы.

Полиция осматривает место происшествия, работают и врачи скорой. По информации российских правоохранителей, преступник скрылся с места происшествия на автомобиле.

Напомним, в российской Чебаркуле на стенде "героев СВО" появилось фото маньяка, который в 2014 году изнасиловал и убил мать троих детей. С началом войны его помиловали и взяли в армию. Местные жители возмущены такими "героями".