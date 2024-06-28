С этого места на Кавказе может начаться восстание: Ломаев сказал, что станет катализатором
23 июня в двух городах Дагестана произошла стрельба, следствием которой стало убийство 25 человек и более пяти десятков пострадавших. В украинском Центре противодействия дезинформации убеждены, что подобные беспорядки могут организовывать российские спецслужбы, а вылиться это может в начало войны на Кавказе.
Как и где может зародиться вооруженное восстание народов Кавказа для 24 Канала прокомментировал общественный деятель из республики Ичкерия Муса Ломаев.
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Восстания реальны
Ломаев убежден, что потенциал восстаний против российской власти сейчас может быть сосредоточен не в Дагестане, не в Ингушетии, а в Чечне.
Как только влияние России и российская армия ослабнет на территории Чечни, вы увидите, что народ не забыл о независимости, о суверенитете, и готов за них бороться,
– подчеркнул общественный деятель.
Он считает, что сейчас для региона наступили самые темные времена, в частности с приходом жестокого ставленника Кремля Рамзана Кадырова. Именно это разжигает в головах местного населения все больше мыслей об освобождении из-под российского гнета.
Стрельба в Дагестане: главное
- В городах Махачкала и Дербент 23 июня неизвестные напали на православные храмы и синагогу. Пять террористов перерезали горло отцу и убили 15 правоохранителей.
- Представитель Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что официального комментария из Кремля не будет.