Сбор закрыт: куда пойдут деньги, собранные для патрульных после стрельбы в Днепре

Пострадавшей в ходе инцидента в Днепре удалось собрать значительную сумму средств. Их решили передать туда, где в них больше всего нуждаются.

Пострадавшей во время стрельбы в Днепре патрульной Анастасии удалось собрать 1 миллион 125 тысяч гривен. В настоящее время сбор завершен.

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Деньги пойдут на нужды фронта

Недавно Украину всколыхнуло известие о стрельбе в Днепре: патрульный застрелил мужчину. Полицейскому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. После этого пострадавшая патрульная открыла сбор "на лечение и адвокатов".

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что эти деньги будут переданы на нужды Вооруженных Сил Украины.

Он отметил, что невероятно приятно ощущать такую поддержку и консолидацию, но эти деньги нужны на фронте.

Бесспорно, что в условиях тех потребностей, которые есть на фронте, эти средства просто обязаны попасть туда,

– написал он.

По его словам, это с самого начала было волей и Насти, и Егора, и всего полицейского сообщества. Белошицкий рассказал, что средства перечислят фонду "Повернись живим".

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