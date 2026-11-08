Польша установила личности всех жертв теракта в Кракове

Польские правоохранительные органы установили личности всех шестерых погибших в результате вооруженного нападения на Главном рынке Кракова 7 ноября. Последней опознанной жертвой трагедии оказалась 51-летняя гражданка Австрии.

По данным "Укринформа", малопольский воевода Кшиштоф Кленчар в ходе пресс-конференции опроверг слухи о росте числа жертв трагедии. Сообщения о якобы седьмой смерти распространились в сети из-за первоначального недоразумения относительно гражданства одной из погибших женщин.

Что известно о жертвах и пострадавших в Кракове

Кленчар уточнил, что среди погибших четверо польских граждан: три женщины в возрасте 61, 47 и 53 лет, а также 50-летний мужчина.

Помимо 51-летней гражданки Австрии, от пуль нападавшего также погиб 32-летний гражданин Великобритании.

Также под наблюдением медиков в шести больницах Кракова находятся 16 пострадавших. Состояние 14 раненых врачи оценивают как стабильное, тогда как один сотрудник правоохранительных органов находится в тяжелом состоянии, а сам нападавший – в критическом.

Воевода также рассказал о состоянии двух сотрудников полиции, получивших ранения во время задержания вооруженного злоумышленника.

Обоих раненых бойцов уже вывели из медикаментозной комы, однако они продолжают лечение в палатах интенсивного наблюдения.

В настоящее время посетителей к сотрудникам правоохранительных органов не допускают из соображений безопасности и здоровья, а следственные действия с их непосредственным участием временно отложены.

Напомним, что трагедия в Кракове произошла 7 ноября. Нападавший открыл прицельный огонь по людям на центральной площади города. Во время задержания стрелка ранения получили полицейские Якуб Кулик и Артур Моранский, решительные действия которых позволили остановить массовую бойню и спасти много жизней.

8 ноября польские следователи официально квалифицировали массовый расстрел как теракт. Нападавший, по всей видимости, увлекался ультраправыми идеологиями.