Стрельба в Москве: в сети пишут, что количество жертв возросло до 40, раненых – более сотни

Вечером 22 марта в сети сообщили о страшной стрельбе в торгово-развлекательном центре Подмосковья "Крокус Сити Холл" в России. В результате инцидента на месте возник масштабный пожар. Известно, что из-за стрельбы есть погибшие и пострадавшие.

В Московском ТРЦ сообщают о стрельбе, сейчас известно о 40 погибших. Что известно о стрельбе в российской столице, есть ли пострадавшие, читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Неизвестные открыли стрельбу в Москве: много погибших, в сети пишут еще и о пожаре

Что случилось

В Подмосковье возле торгового центра "Крокус Сити Холл" произошла масштабная стрельба. Об этом начали писать российские телеграммы. Позже эту информацию подтвердили официальные источники.

В сети появились кадры, на которых видны испуганные люди, пытающиеся покинуть квартиру. Слышны звуки выстрелов и криков. По предварительной информации, стрельба началась во время выступления группы "Пикник".

По данным оперативных служб музыкальные исполнители не пострадали. В торгово-развлекательный центр сейчас направляются работники московских "СОБР" и ОМОНа. В то же время в помещении работают правоохранители.

В торгово-развлекательном центре вспыхнул пожар

После стрельбы в "Крокус Сити Холл" начался масштабный пожар.

На месте стрельбы возник пожар: смотрите видео

Отмечается, что спасатели пока не могут добраться до места возникновения пожара. Чердак здания почти полностью охвачен огнем. Люди кричат о помощи.

Есть пострадавшие и погибшие

По предварительной информации, сейчас известно о том, что около 50 человек пострадали в результате стрельбы в Подмосковье.

Предварительно также сообщается о гибели более 10 человек. По состоянию на сейчас заблокированное внутри охваченное огнем помещение остается до сотни человек.

По состоянию на 20:12 в сети сообщают о 40 погибших и более сотни раненых.

По состоянию на 20:30 первые пострадавшие во время теракта в Москве поступили в медицинские учреждения. Сообщается также, что количество получивших ранения возросло до 130.