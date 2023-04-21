ВСУ там работают постоянно, – облсовет о стрельбе в Новой Каховке
Левобережье Херсонщины пока остается под оккупацией россиян. Однако ВСУ не оставляют им возможности чувствовать себя безопасно на любом участке временно оккупированных территорий.
В сети появились видео с временно оккупированной Новой Каховки, на которых слышны звуки интенсивных выстрелов и взрывов. Это в эфире 24 Канала прокомментировал заместитель Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
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Соболевский отметил, что по просьбе украинских военных сейчас стоит сохранять информационную тишину. Если ВСУ сочтут целесообразным, они прокомментируют этот инцидент.
Но я могу сказать, что постоянно наши ребята работают по левому берегу в разных форматах, это не только огневой контроль,
– прокомментировал чиновник.
Подобные действия являются частью деоккупации всей территории Юга, подчеркнул Соболевский. То же самое происходило и на правом берегу Херсона до его освобождения.
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Новости из Херсона: последняя
- Наталья Гуменюк сообщила, что за определенными действиями россиян видно, как они готовятся к очередному "жесту доброй воли". Минируют побережье, переходят к оборонной деятельности и активно спаковывают украденное имущество.
- Каждый день оккупанты обстреливают освобожденный правый берег Херсонщины. Однако очевидцы назвали ночь на 18 апреля одной из самых сложных за последние месяцы. Террористы обстреливали Херсон из минометов, артиллерии, атаковали беспилотниками. При попадании в центральный рынок погиб парень, много раненых.
- Также сообщают, что некоторые улицы на территории временно оккупированной Херсонщины россияне оставляют без света, чтобы отрезать людей от связи и интернета.