ВСУ там работают постоянно, – облсовет о стрельбе в Новой Каховке

Левобережье Херсонщины пока остается под оккупацией россиян. Однако ВСУ не оставляют им возможности чувствовать себя безопасно на любом участке временно оккупированных территорий.

В сети появились видео с временно оккупированной Новой Каховки, на которых слышны звуки интенсивных выстрелов и взрывов. Это в эфире 24 Канала прокомментировал заместитель Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Смотрите также Грабеж и мародерство, – Жданов об отнятии кафиров лодок у людей на Херсонщине

Соболевский отметил, что по просьбе украинских военных сейчас стоит сохранять информационную тишину. Если ВСУ сочтут целесообразным, они прокомментируют этот инцидент.

Но я могу сказать, что постоянно наши ребята работают по левому берегу в разных форматах, это не только огневой контроль,

– прокомментировал чиновник.

Подобные действия являются частью деоккупации всей территории Юга, подчеркнул Соболевский. То же самое происходило и на правом берегу Херсона до его освобождения.

Жданов прокомментировал действия окупантов на оккупированной части Херсонщины: смотреть видео

Новости из Херсона: последняя