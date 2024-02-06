Российский военный расстрелял коллегу по службе в Курской области, - СМИ
Оккупанты продолжают удивлять своими выходками. Так, стало известно, что в России военнослужащий расстрелял сослуживца по службе.
Инцидент произошел в Курской области. Как сообщают росСМИ, мужчина открыл огонь из автомата по своему коллеге, информирует 24 Канал.
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Расстрелял сослуживца по службе
В росСМИ отметили, что инцидент произошел 5 февраля. Это произошло в районе села Заболотовка Курской области.
Там российский военный из автомата на позициях МО России во время службы расстрелял контрактника. Известно, что мужчина скончался на месте.
По данным российских медиа, мужчина, в которого стреляли, был 34-летний сержант Иван Захаров.
Полицейские задержали по подозрению в содеянном сослуживца Захарова по службе. Им оказался 41-летний сержант Геннадий Амосов. Согласно официальной версии, он расстрелял Захарова на почве "неприязненных отношений".
Под Курском мобилизованный застрелил своего побратима
Инцидент произошел в марте 2023 года в селе Большенизовцево Курской области.
Так, военнослужащий саперного полка 36-летний Андрей Федулов застрелил своего побратима 30-летнего Ивана Абрамова. Известно, что убийство произошло на автобусной остановке недалеко от школы.
По предварительной информации, Федулов выстрелил в голову собрата из автомата Калашникова. Последний погиб на месте. Согласно предварительной версии военного следствия, это было "неосторожное обращение с оружием". В росСМИ сообщали, что убийцу задержали.