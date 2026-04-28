24 Канал Новости мира После покушения на Трампа в Вашингтоне: Белый дом экстренно усиливает охрану президента США
28 апреля, 12:13
Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Белый дом просматривает протоколы безопасности после стрельбы возле гостиницы в Вашингтоне., где находился президент Трамп.
  • Обсуждаются возможные изменения в охране во время мероприятий с участием президента, включая раздельное участие президента и вице-президента в массовых мероприятиях.

В США усиливают проверку мер по безопасности после инцидента со стрельбой возле гостиницы в Вашингтоне, где находился президент Дональд Трамп. Это уже третий серьезный случай, касающийся его безопасности менее чем за два года.

Теперь все публичные мероприятия с участием Трампа будут усиленно охраняться. Об этом пишет Reuters.

Что известно об усилении безопасности в Белом доме?

Белый дом начал пересмотр протоколов безопасности после стрельбы, произошедшую в субботу возле гостиницы в Вашингтоне во время мероприятия с участием президента США Дональд Трамп и высокопоставленных должностных лиц. Инцидент стал еще одним серьезным вызовом для охраны президента на фоне усиленных политических и международных напряжений.

По данным администрации, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс проведет встречу с представителями Секретной службы США и Министерства внутренней безопасности США. На переговорах планируется обсудить возможные изменения в организации охраны во время масштабных публичных мероприятий., в которых участвует президент.

Справочно. Дональда Трампа как действующего президента США охраняет Секретная служба США. Это государственное агентство отвечает за безопасность президента, вицепрезидента, их семей и эксочельщиков государства.

Пресссекретарь Белого дома Каролайн Ливитт заявила, что власть регулярно анализирует уровень безопасности и рассматривает пути его усовершенствования. Среди обсуждаемых вопросов– возможность раздельного участия президента и вице-президента в массовых мероприятиях, а также координация действий в рамках системы президентской наследственности.

Несмотря на инцидент, в Белом доме отметили, что специальный механизм "определенного преемника" во время ужина Ассоциации корреспондентов не применялся, поскольку часть членов правительства отсутствовала. Также сообщается, что президент Трамп продолжает поддерживать руководство Секретной службы и пока не планирует кадровые изменения.

Обратите внимание! Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире 24 Канала отметил, что покушение на Трампа в отеле Washington Hilton может быть спланировано. Несвитайлов выразил подозрение, что инцидент может быть пиар-акцией для повышения рейтинга Трампа.

Что известно о покушении на Трампа в отеле Washington Hilton?

Во время ужина в балльном зале отеля Washington Hilton неизвестный вооруженный мужчина внезапно ворвался в помещение, что привело к панике среди присутствующих– люди стали прятаться под столами. По предварительным данным, раздалось от 4 до 6 выстрелов, после чего нападавший попытался прорваться через охрану, однако был остановлен.

Правоохранители установили личность стрелка– им оказался 31-летний Коул Томас Аллен, учитель из Южной Каролины. Его задержали на месте происшествия, предварительно отметив, что он действовал без помощи других. По словам соседа, мужчина мог иметь расстройство аутистического спектра. В момент инцидента Аллен был вооружен дробовиком, пистолетом и ножами, а также находился в отеле как его гость. В результате стрельбы ранения получил офицер Секретной службы США.

Западные СМИ сообщают, что во время допроса Аллен якобы заявил о намерении стрелять в представителей администрации Дональд Трамп. Также стало известно, что осенью 2024 года он делал небольшой политический донат– 25 долларов– на президентскую кампанию Камалы Гаррис, согласно данным Федеральной избирательной комиссии США.

