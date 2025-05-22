Двух работников посольства Израиля застрелили возле Еврейского музея в Вашингтоне

В Вашингтоне 21 мая в результате стрельбы были убиты двое сотрудников посольства Израиля. Подозреваемого в преступлении уже задержали, он находится под стражей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно об убийстве в Вашингтоне

Стрельба произошла возле Еврейского музея в Вашингтоне, когда там проводили мероприятие.

Начальник полиции Вашингтона Памела Смит сообщила, что один подозреваемый, которого видели возле музея, уже задержан. По словам полицейской, подозреваемый скандировал "Свободная Палестина".

Американська поліція затримала підозрюваного у вбивстві 2 ізраїльтян у Вашингтоні / Відео з акаунту @Nuked4Every1 у соцмережі Х

Таль Наїм Коен, речник посольства Ізраїлю у Вашингтоні, заявив, що двох співробітників було поранено "з близької відстані". Від завданих травм ізраїльтяни померли.

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем підтвердила загибель двох співробітників посольства Ізраїлю.

Ми активно розслідуємо та працюємо над тим, щоб отримати більше інформації про злочин. Ми притягнемо цього розбещеного злочинця до відповідальності,

– написала Ноем.

Директор ФБР Каш Патель заявив, що він та його команда були проінформовані про стрілянину.

Місце події, де сталася стрілянина у Вашингтоні / Відео з акаунту @nazliiozdemr у соцмережі Х