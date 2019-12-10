Стрельба вспыхнула в больнице в Чехии: есть жертвы

В больнице в Чехии произошла стрельба, в результате которой погибли 4 человека. Инцидент произошел в медучреждении города Острава.

Полиция подтвердила, что в стрельбе – 4 жертвы, еще 2 человека тяжело ранены. На месте работают специальные подразделения полиции, включая подразделение быстрого реагирования и полицейский вертолет. Читайте также: На базе Перл-Харбор произошла стрельба: есть жертвы Новость дополняется... SLEDUJEME ONLINE: Policie zasahuje v ostravské fakultní nemocnici. Na místě je několik obětí, potvrdil Hamáček https://t.co/89gTlrwpOi pic.twitter.com/UNQFPAy966 — Lidovky.cz (@lidovky) December 10, 2019