Стрельба вспыхнула в больнице в Чехии: есть жертвы
В больнице в Чехии произошла стрельба, в результате которой погибли 4 человека. Инцидент произошел в медучреждении города Острава.
Полиция подтвердила, что в стрельбе – 4 жертвы, еще 2 человека тяжело ранены. На месте работают специальные подразделения полиции, включая подразделение быстрого реагирования и полицейский вертолет.
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