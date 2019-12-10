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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Стрельба вспыхнула в больнице в Чехии: есть жертвы

      44 Читати новину українською
      / irozhlas.cz

      В больнице в Чехии произошла стрельба, в результате которой погибли 4 человека. Инцидент произошел в медучреждении города Острава.

      Полиция подтвердила, что в стрельбе – 4 жертвы, еще 2 человека тяжело ранены. На месте работают специальные подразделения полиции, включая подразделение быстрого реагирования и полицейский вертолет.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Криминальные новости Жертвы Европа Чехия Стрельба
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