Стрілянина спалахнула в лікарні в Чехії: є жертви
У лікарні в Чехії сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 6 людей. Інцидент стався в медустанові міста Острава.
Поліція підтвердила, що в стрілянині – 6 жертв, ще 2 людей тяжко поранені, повідомляє irozhlas.cz. На місці працюють спеціальні підрозділи поліції, включно з підрозділом швидкого реагування та поліцейський вертоліт.
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Стрілянина сталася близько 7:00 у травматологічній поліклініці, розповів її директор Їржі Гаврлант. За його словами, деякі пацієнти перебувають в операційній. Територія лікарні закрита.
Поліція розшукує ймовірного нападника – чоловіка заввишки 180 сантиментів у червоній куртці. Правохоронці опублікували фото підозрюваного в нападі та просять місцевих жителів допомогти у пошуках злочинця.
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Фото ймовірного нападника, що влаштував стрілянину в Чехії
Дивіться відео з місця, де сталася стрілянина в чеській лікарні: