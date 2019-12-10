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      Стрілянина спалахнула в лікарні в Чехії: є жертви

      272 Читать новость на русском
      / irozhlas.cz

      У лікарні в Чехії сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 6 людей. Інцидент стався в медустанові міста Острава.

      Поліція підтвердила, що в стрілянині – 6 жертв, ще 2 людей тяжко поранені, повідомляє irozhlas.cz. На місці працюють спеціальні підрозділи поліції, включно з підрозділом швидкого реагування та поліцейський вертоліт.

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      Стрілянина сталася близько 7:00 у травматологічній поліклініці, розповів її директор Їржі Гаврлант. За його словами, деякі пацієнти перебувають в операційній. Територія лікарні закрита.

      Поліція розшукує ймовірного нападника – чоловіка заввишки 180 сантиментів у червоній куртці. Правохоронці опублікували фото підозрюваного в нападі та просять місцевих жителів допомогти у пошуках злочинця.

      Новина доповнюється...

      Чехія стрілянина лікарна фото нападника
      Фото ймовірного нападника, що влаштував стрілянину в Чехії
       

      Дивіться відео з місця, де сталася стрілянина в чеській лікарні:

       

      У Росії назвали місце проведення наступної нормандської зустрічі
      сьогодні
      6433
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Стрілянина Чехія Європа Жертви Кримінальні новини
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