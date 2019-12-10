Стрілянина спалахнула в лікарні в Чехії: є жертви

У лікарні в Чехії сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 6 людей. Інцидент стався в медустанові міста Острава.

Поліція підтвердила, що в стрілянині – 6 жертв, ще 2 людей тяжко поранені, повідомляє irozhlas.cz. На місці працюють спеціальні підрозділи поліції, включно з підрозділом швидкого реагування та поліцейський вертоліт.

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Стрілянина сталася близько 7:00 у травматологічній поліклініці, розповів її директор Їржі Гаврлант. За його словами, деякі пацієнти перебувають в операційній. Територія лікарні закрита.

Поліція розшукує ймовірного нападника – чоловіка заввишки 180 сантиментів у червоній куртці. Правохоронці опублікували фото підозрюваного в нападі та просять місцевих жителів допомогти у пошуках злочинця.

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Фото ймовірного нападника, що влаштував стрілянину в Чехії



ČT: V ostravské nemocnici se střílelo. Na místě je zásahová jednotka. @denikcz přidává foto z místa: pic.twitter.com/eP7QaCdKOL — Filip Horký (@FilipHorky) December 10, 2019

SLEDUJEME ONLINE: Policie zasahuje v ostravské fakultní nemocnici. Na místě je několik obětí, potvrdil Hamáček https://t.co/89gTlrwpOi pic.twitter.com/UNQFPAy966 — Lidovky.cz (@lidovky) December 10, 2019

Дивіться відео з місця, де сталася стрілянина в чеській лікарні: