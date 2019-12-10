Відомо, чи є українці серед жертв стрілянини у Чехії

У лікарні чеського міста Острава сталася стрілянина, загинули 7 людей. Серед жертв українців не було.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив, що громадян України серед постраждалих та загиблих немає.

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За попередньою інформацією громадян України серед загиблих і постраждалих немає — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 10 декабря 2019 г.

Стрілянина сталася близько 7:00 у травматологічній поліклініці. Деякі пацієнти перебувають в операційній. Територія лікарні наразі закрита.

Поліція розшукувала ймовірного нападника – чоловіка заввишки 180 сантиментів у червоній куртці. Згодом правоохоронці відстежили авто нападника і повідомили, що той застрелив себе в голову.

Наразі відомо про 7 загиблих, ще 2 – у важкому стані.



На місці події працює поліція/ Фото: independent.co.uk