Відомо, чи є українці серед жертв стрілянини у Чехії
У лікарні чеського міста Острава сталася стрілянина, загинули 7 людей. Серед жертв українців не було.
Посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив, що громадян України серед постраждалих та загиблих немає.
Читайте також: В популярній серед українців країні продовжили надзвичайний стан
Стрілянина сталася близько 7:00 у травматологічній поліклініці. Деякі пацієнти перебувають в операційній. Територія лікарні наразі закрита.
Поліція розшукувала ймовірного нападника – чоловіка заввишки 180 сантиментів у червоній куртці. Згодом правоохоронці відстежили авто нападника і повідомили, що той застрелив себе в голову.
Наразі відомо про 7 загиблих, ще 2 – у важкому стані.
На місці події працює поліція/ Фото: independent.co.uk