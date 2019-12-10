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      Відомо, чи є українці серед жертв стрілянини у Чехії

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      У Чехії сталася стрілянина / bloomberg.com

      У лікарні чеського міста Острава сталася стрілянина, загинули 7 людей. Серед жертв українців не було.

      Посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив, що громадян України серед постраждалих та загиблих немає.

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      Стрілянина сталася близько 7:00 у травматологічній поліклініці. Деякі пацієнти перебувають в операційній. Територія лікарні наразі закрита.

      Поліція розшукувала ймовірного нападника – чоловіка заввишки 180 сантиментів у червоній куртці. Згодом правоохоронці відстежили авто нападника і повідомили, що той застрелив себе в голову.

      Наразі відомо про 7 загиблих, ще 2 – у важкому стані.

      стрілянина чехія
      На місці події працює поліція/ Фото: independent.co.uk

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Жертви Європа Кримінальні новини Чехія Стрілянина
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