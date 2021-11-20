Стрелял в демонстрантов BLM: суд в США оправдал тинейджера Риттенхауса по скандальному делу

В пятницу суд присяжных оправдал Кайла Риттенхауса по всем обвинениям. Это громкое дело связано с убийством 2 человек во время протеста в Кеноше в Висконсине в 2020 году.

В то время Риттенгаузу было 17 лет. 25 августа 2020 года юноша застрелил 26-летнего Энтони Хубера и 36-летнего Джозефа Розенбаума из винтовки AR-15.

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Суд оправдал Риттенхауса: подробности

Кайла Риттенхауса оправдали по обвинениям в стрельбе и убийстве 2 человек во время протестов в Кеноше в 2020 году.

Эти беспорядки происходили из-за того, что двумя днями раньше белый коп 7 раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку.

И все это не на фоне протестов движения BLM (Black Lives Matter), начавшихся после убийства полицией Миннеаполиса другого афроамериканца – Джорджа Флойда.

Что касается Риттенхауса: суд присяжных признал его невиновным после 4 дней обсуждений. Оглашение приговора вызвало слезы у парня.



Риттенхаус расплакался, когда объявили приговор / Фото AP

Однако факт убийства не опровергли:

Кайл Риттенхаус из винтовки AR-15 застрелил 26-летнего Энтони Хубера и 36-летнего Джозефа Розенбаума.

На суде юноша утверждал, что сделал это для самообороны – боялся, что толпа его линчует.

После оглашения приговора власти Кеноши готовятся к новым беспорядкам. Губернатор штата Висконсин уже перевел в режим ожидания 500 бойцов нацгвардии.



Мать Кайла Риттенхауса не верит, что сына оправдали полностью / Фото АР