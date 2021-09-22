Стреляли, чтобы убить, – Монастырский о нападении на автомобиль Шефира

На Киевщине неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. Денис Монастырский считает, что целью нападения было убийство чиновника.

Об этом министр внутренних дел сообщил во время брифинга в среду, 22 сентября.

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Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника Президента Украины. По автомобилю было совершено больше 10 выстрелов, больше 11 входных отверстий пока зафиксировано,

– сказал глава МВД.

Денис Монастырский отметил, что водителя Сергея Шефира, который получил ранения во время обстрела, прооперировали и его жизни ничего не угрожает.

"Еще до того, как поехать в больницу, он успел указать следователям, откуда конкретно осуществлялись выстрелы. Это дало возможность провести осмотр места происшествия и начать необходимые следственные действия", – добавил министр.



Брифинг МВД по обстрелу авто Шефира / Фото Министерства внутренних дел

Следствие рассматривает 3 версии

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что следствие рассматривает три версии произошедшего:

в связи с государственной деятельностью потерпевшего;

с целью давления на высшее руководство государства;

с целью дестабилизации политической ситуации в нашем государстве.

По его словам, также рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств.

Обстрел авто Шефира: коротко

Между селами Круглик и Ходосовка Киевской области, 22 сентября неизвестные обстреляли машину помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате нападения ранили водителя, его уже прооперировали.

Народный депутат Давид Арахамия заявил, что Сергей Шефир ездил как сам, так и с водителем, а государственной охраной не пользовался. По словам главы фракции "Слуга народа", машину ждала засада возле леса.

На нападение отреагировал и президент Владимир Зеленский, который сейчас находится в США. Он подчеркнул, что "передавать привет выстрелами из леса в авто моего друга – это слабость", а ответ будет сильным.

Квалификация преступления на данный момент – "покушение на жизнь двоих и больше людей".

На Киевщине обстреляли авто Шефира: смотрите видео