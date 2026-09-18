Об этом сообщила пресс-служба концерна "Калашников" в своем телеграм-канале.

Что известно о поставках стрелкового оружия для оккупантов?

Поставка состоялась в рамках выполнения государственных контрактов на текущий год. Представители компании утверждают, что модифицированная винтовка "Драгунова" по-прежнему востребована на фронте благодаря своей относительной легкости и компактности.

СВДС разрабатывали для воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецподразделений на базе классической СВД, принятой на вооружение еще в 1963 году. Главным отличием этой версии являются замененные полимерами деревянные детали, складной рамный приклад и поворотная щека для удобства стрельбы с оптикой.

Винтовка использует патроны калибра 7,62 миллиметра и, по заявлениям россиян, способна поражать небронированные цели на расстоянии до 1300 метров. В то же время специалисты отмечают, что семейство СВД устарело морально и технически, прежде всего из-за низкой кучности стрельбы.

Россия долгое время пыталась заменить советские снайперские винтовки более современными образцами, в частности снайперской винтовкой "Чукавина". Однако полноценно перевооружить армию так и не удалось, поэтому новую разработку поставляют лишь ограниченными партиями для отдельных спецподразделений.

Напомним, российский завод "Промтехнология", производящий снайперские винтовки и патроны под брендом ORSIS, начал поставлять армии России боеприпасы с иностранными компонентами. По данным The Insider, предприятие использует американские и финские высокоточные пули, в частности для патронов калибров 338 Lapua Magnum и 375 CheyTac.

Ранее сообщалось, что с марта 2022 года по февраль 2024 года Россия импортировала более 10 миллионов пуль производства стран НАТО. Часть американских компонентов, судя по косвенным признакам, могла поставляться в Россию через страны ЕС.