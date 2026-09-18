Про це повідомила пресслужба концерну "Калашников" у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про поставання стрілецької зброї для окупантів?

Постачання відбулося в межах виконання державних контрактів на поточний рік. Представники компанії стверджують, що модифікована гвинтівка "Драгунова" залишається потрібною на фронті через свою відносну легкість та компактність.

СВДС розробляли для повітряно-десантних військ, морської піхоти та спецпідрозділів на базі класичної СВД, прийнятої на озброєння ще у 1963 році. Головною відмінністю цієї версії є заміщені полімерами дерев'яні деталі, складаний рамковий приклад і поворотна щока для зручності стрільби з оптикою.

Гвинтівка використовує патрони калібру 7,62 міліметра і, за заявами росіян, здатна уражати неброньовані цілі на відстані до 1300 метрів. Водночас фахівці наголошують, що сімейство СВД застаріло морально й технічно, перш за все через низьку купчастість стрільби.

Росія тривалий час намагалася замінити радянські снайперські гвинтівки новішими зразками, зокрема снайперською гвинтівкою "Чукавіна". Однак повноцінно переозброїти армію так і не вдалося, тому нову розробку постачають лише обмеженими партіями для окремих спецпідрозділів.

Нагадаємо, російський завод "Промтехнологія", який виробляє снайперські гвинтівки та патрони під брендом ORSIS, почав постачати армії Росії боєприпаси з іноземними компонентами. За даними The Insider, підприємство використовує американські та фінські високоточні кулі, зокрема для патронів калібрів 338 Lapua Magnum та 375 CheyTac.

Раніше повідомлялося, що з березня 2022 року до лютого 2024 року Росія імпортувала понад 10 мільйонів куль виробництва країн НАТО. Частину американських компонентів, за непрямими ознаками, могли доставляти до Росії через країни ЄС.