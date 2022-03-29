Стрелок-зенитчик сбил хваленый российский вертолет КА-52 "Аллигатор" на Харьковщине

29 марта 2022 , 16:42
Читати новину українською

Источник:

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

Украинские военные ВСУ продолжают результативно уничтожать технику оккупантов. На этот раз защитникам удалось сбить российский боевой вертолет "Аллигатор", известный среди военных.

Во время выполнения задач на Харьковщине стрелок-зенитчик из ДШВ сбил КА-52" Аллигатор", которым активно хвастались вражеские силы.

Важно Уже не такие смелые: в минобороны России официально заявили, что отходят от Киева и Чернигова

Десантник, увидев технику россиян на высоте 500 метров, выстрелил в вертолет из ПЗРК и попал. Вертолет взорвался в воздухе.

Этот "аллигатор" мог забрать много жизней украинцев, как военных, так и гражданских лиц. Поэтому он и пошел в след за российским военным кораблем. А вообще, каждый такой поступок – приближает нашу победу,
 – сказал десантник Виталий, сбивший вертолет.

О сбитии вражеского вертолета сообщила Служба по связям с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Смотрите также Очередной российский самолет сбили вблизи Харькова – видео

 

Автор: Ярослава Прадід