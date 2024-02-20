Стремимся восстановить беспрепятственную торговлю, – молочники Украины и Польши

Союз молочных предприятий Украины (СМПУ) и Polska Izba Mleka обеспокоены напряженной ситуацией на границе Украины и Польши, которая препятствует внешней торговле молочной продукцией обеих стран.

Об этом говорится в совместном заявлении двух объединений, опубликованном на странице СМПУ в фейсбуке.

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Молочники Украины и Польши заявляют о своей поддержке начала переговоров между правительствами Украины и Польши с целью урегулирования этой ситуации и заключения соответствующих соглашений.

Как отмечается в заявлении, на этой неделе переговоры министра агрополитики и продовольствия Украины Николая Сольского и министра сельского хозяйства и развития села Польши Чеслава Секерского по этому вопросу продолжатся.



Совместное заявление молочников Украины и Польши / Документ СМПУ

"Мы, представители молочных отраслей двух стран, просим учесть общую позицию наших отраслевых организаций, представляющих интересы компаний молочной отрасли. Мы хорошо знаем о тех трудностях, с которыми сталкиваются сейчас как украинские фермеры, вынужденные работать в условиях войны, так и польские фермеры, которые испытывают постоянное давление из-за слишком высоких экологических и других ограничивающих требований, которые вводились в рамках общей сельскохозяйственной политики (Common Agricultural Policy, CAP) в последние годы", – говорится в документе.

Мы знаем также, что польские фермеры находятся под давлением достаточно безответственных политических сил, которые используют недовольство польских фермеров, которые несут значительные убытки, вызванные непродуманными регуляторными требованиями. И это проблема не только польских, но и других фермеров ЕС, что подтверждает волна протестов, которая развернулась сейчас в Европе,

– отмечается в заявлении.

Также представители союзов отмечают, что нарекания на чрезмерное поступление украинской молочной продукции на рынок Польши абсолютно неправомерно, ведь, как и в предыдущие годы, польский молочный экспорт в Украину в пять раз превышает украинский молочный экспорт в Польшу.

Также в обращении напоминают, что вопрос о торговле молочной продукцией в прошлом году уже рассматривался правительствами обеих стран. Тогда приняли решение исключить молочную продукцию из списков торговых ограничений. С тех пор баланс торговли молочной продукцией "практически не изменился, а общая ситуация обострилась".

"Мы обращаемся к правительствам Украины и Польши с просьбой учесть особенности торговли молочной продукцией между нашими странами. Желание как украинских, так и польских молочников – как можно скорее восстановить беспрепятственную торговлю, для налаживания которой обе страны работали годами. Это будет соответствовать интересам молочных отраслей как Украины, так и Польши", – отмечают предприниматели.