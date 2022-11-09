Полез вперед Сальдо в ад: лучшие мемы о гибели Стремоусова

Гибель главаря оккупационной "администрации" Херсона Кирилла Стремоусова украинцы не приняли за чистую монету. А вот посмеяться по такому поводу – святое дело.

24 канал собрал мемы и реакции украинцев на новости о смерти коллаборанта. Должны признать, у наших граждан отличное чувство юмора.

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Активист Сергей Стерненко решил лично позвонить Стремоусову, чтобы выразить свои соболезнования. Только вот беда, трубку тот не поднял.

Мотив у россиян вполне понятен

Также Сергей заметил, что логика в смерти коллаборанта все же есть. Так что инсценировки это, или действительно несчастное ДТП, у россиян есть мотив.

"Если Стремоусов таки сдох, а россияне действительно (допустим) планируют сдать Херсон, то все логично. Они просто убрали одного из тех, кто нил бы от сдачи города. И одного из символов оккупации,

– заметил Стерненко.

Впрочем, активист не слишком беспокоится о судьбе оккупанта. Стерненко добавил, что "дохлый Стремоусов это, конечно, замечательно. Но задонатили ли вы на генераторы для ВСУ?"

К этому призываем и мы вас. Напоминаем, что 24 канал собирает деньги на дрон для коллеги, который с первых дней вторжения защищает страну от оккупантов. Вот ссылка на банку, чтобы сделать донат.

Не верят, пока не увидят труп

Журналист Константин Рыженко отметил, что не собирается верить пропагандистам, пока не увидит реальные доказательства – мертвого Стремоусова.

Покажите тело, хоть в пакетике. Можем организовать сбор средств на голову Стремоусова. Можно без пакетика, просто голову,

– иронично отметил Рыженко.

В сети также шутят, что смерть Стремоусова – это ритуал украинских ведьм.

Пользователи уже успели смонтировать и прощальные видео. Говорят, "будут скучать" по несуразности Стремоусова.

Нардеп Алексей Гончаренко тоже не смог пройти мимо сегодняшней потери. Он заметил, что осталось разобраться с гауляйтером Сальдо, которого уже, кстати, хоронили, но он чудом воскрес. Да, вот, с ними дела плохие, потому что придумать дразнилки с ним сложнее, чем со Стремоусовым.

По сути остался только Сальдо. С ним единственная проблема, что никакого прикола после его смерти придумать нельзя. Смертосальто. Сморсальдо. Негативное сальдо – что-то не очень,

– отметил Гончаренко.

Стремоусов забыл пристегнуться – вот и погиб

Даже в МВД потролили Стремоусова, мол, надо помнить о правилах безопасности за рулем, а Стремоусов ими пренебрегал.

Напоминаем водителям, что пристегнутый пояс безопасности значительно снижает вероятность травмирования во время ДТП и может сохранить вам жизнь,

– прокомментировали смерть Стремоусова в ведомстве.

Лучшие реакции на гибель коллаборанта Кирилла Стремоусова / Источник медиа ГРУНТ

Что известно о смерти Стремоусова

После обеда 9 ноября пропагандистские СМИ сообщили, что Кирилл Стремоусов попал в смертельное ДТП возле Геническа.

Его смерть подтвердил так называемый гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.

Движение "Атеш" взяло ответственность за "смерть" Стремоусова. Они отметили, что "работали" по коллаборанту долго.

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