Абсурдный "священномученик": в Херсонской области предлагают канонизировать Стремоусова

Прошли только сутки после "гибели" коллаборанта Кирилла Стремоусова, но в сети уже гуляют призывы о канонизации предателя. Идея якобы принадлежит священнику УПЦ МП.

10 ноября в сети появилось фото петиции, которую предлагают подписать за канонизацию предателя Стремусова. Адресована петиция митрополиту Иоанну – главе Синодального отдела УПЦ МП по канонизации святых.

Обратите внимание "Погибшему" Стремоусову уже нашли место для могилы: где похоронят коллаборанта

Аргументация – абсурдная

В тексте так называемой петиции о канонизации коллаборанта говорится, что Кирилл Стремоусов заслуживает причисления к лику священномучеников, поскольку он якобы является "примером достойного человека" и с первых дней российского вторжения "занимался благими делами" – то есть способствовал оккупации Херсонщины.



Петиция за канонизацию Стремоусова / Фото из соцсетей

Петиция опубликована в соцсетях от имени протоиерея из Новой Каховки Романа Кондратюка – священника УПЦ МП. К сообщению даже добавлена "икона" нового "священномученика", происхождение которой неизвестно.



"Икона" Стремоусова / Фото из соцсетей

"Гибель" коллаборанта Стремусова в ДТП

9 ноября росСМИ сообщили, что в ДТП попал представитель российских оккупационных властей в Херсонской области Кирилл Стремоусов. По их информации, он "погиб". Те же российские СМИ отмечают, что виновником этого ДТП, вероятно, стал водитель грузовика, совершившего опасный маневр. По словам одного из источников, водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

О "гибели" предателя заявил и еще один предатель Владимир Сальдо. В то же время диктатор Путин подписал указ о посмертном "ордене мужества" для коллаборанта.

Однако первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что информация о гибели Стремоусова не подтверждена. То есть это может быть инсценировкой.

В то же время российские СМИ уже анонсировали "похороны" предателя во временно оккупированном Симферополе.

Стоит просмотреть – кадры с места ДТП, где якобы "погиб" Стремоусов: смотрите видео