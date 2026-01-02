В 2026 году начнут работы, – Садовый сказал, что изменится для львовян

Строительная отрасль Львова функционирует стабильно благодаря спросу от военных, учителей и работников, однако без предвоенного бума. В то же время город активно инвестирует в транспортную инфраструктуру.

Городской голова Львова Андрей Садовый объяснил 24 Каналу, что городу критически важно развивать общественный транспорт из-за узких улиц, поэтому благодаря европейским грантам построят трамвайную колею до улицы Миколайчука.

Смотрите также: Самое высокое здание во Львове: что строят на Сыхове возле Avalon

Что сделает жизнь во Львове более удобной в 2026 году?

"Раньше количество строительных кранов было четким индикатором развития города. Сейчас могу отметить, что качество строительства стало лучше, и мы избегаем перепадов, которые есть в других городах. Мы стараемся максимально снижать этажность для комфорта жителей", – сказал Садовый.

Строительного бума нет, но если ситуация будет развиваться положительно, население Львова будет расти, поэтому на первый план выходит вопрос транспортного сообщения. Из-за узких улиц модернизация транспортной системы становится ключом к комфортной жизни.

В 2026 году начнут работы. Трамвайная колея соединит Сихов через центр с улицы Миколайчука до Первого медицинского объединения. Это реализуется благодаря гранту французского правительства и средствам Европейского банка реконструкции. Также будет реконструирована улица Мазепы за средства Европейского инвестиционного банка – без этой поддержки мы не смогли бы этого сделать из бюджета,

– пояснил Садовый.

За последние полгода город принял 2 крупных саммита с десятками министров, что повысило его узнаваемость и привлекло европейские инвестиции.

На 2026 год запланировано строительство дорог, поскольку финансирование обеспечено и тендеры проведены. Также на маршруты выйдут более 40 новых автобусов. А благодаря сотрудничеству с Германией и Швейцарией город получил качественные трамваи после капитального ремонта.

"Это все этапы, которые обеспечат необходимый комфорт для жителей. Мы не изобретаем велосипед – все города мира, решая транспортные проблемы, делали ставку на общественный транспорт. Авто – для поездок за город на выходные. Например, жители Сыхова редко едут машиной в центр, если можно удобно добраться трамваем", – отметил Садовый.

Какие еще изменения ждут жителей Львова в 2026 году?