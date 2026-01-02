В 2026 году начнут работы, – Садовый сказал, что изменится для львовян
- Строительная отрасль Львова функционирует стабильно с акцентом на качество и избежание высотной застройки.
- В 2026 году планируют модернизацию транспортной системы со строительством трамвайной колеи и обновлением инфраструктуры при поддержке европейских грантов.
Строительная отрасль Львова функционирует стабильно благодаря спросу от военных, учителей и работников, однако без предвоенного бума. В то же время город активно инвестирует в транспортную инфраструктуру.
Городской голова Львова Андрей Садовый объяснил 24 Каналу, что городу критически важно развивать общественный транспорт из-за узких улиц, поэтому благодаря европейским грантам построят трамвайную колею до улицы Миколайчука.
Что сделает жизнь во Львове более удобной в 2026 году?
"Раньше количество строительных кранов было четким индикатором развития города. Сейчас могу отметить, что качество строительства стало лучше, и мы избегаем перепадов, которые есть в других городах. Мы стараемся максимально снижать этажность для комфорта жителей", – сказал Садовый.
Строительного бума нет, но если ситуация будет развиваться положительно, население Львова будет расти, поэтому на первый план выходит вопрос транспортного сообщения. Из-за узких улиц модернизация транспортной системы становится ключом к комфортной жизни.
В 2026 году начнут работы. Трамвайная колея соединит Сихов через центр с улицы Миколайчука до Первого медицинского объединения. Это реализуется благодаря гранту французского правительства и средствам Европейского банка реконструкции. Также будет реконструирована улица Мазепы за средства Европейского инвестиционного банка – без этой поддержки мы не смогли бы этого сделать из бюджета,
– пояснил Садовый.
За последние полгода город принял 2 крупных саммита с десятками министров, что повысило его узнаваемость и привлекло европейские инвестиции.
На 2026 год запланировано строительство дорог, поскольку финансирование обеспечено и тендеры проведены. Также на маршруты выйдут более 40 новых автобусов. А благодаря сотрудничеству с Германией и Швейцарией город получил качественные трамваи после капитального ремонта.
"Это все этапы, которые обеспечат необходимый комфорт для жителей. Мы не изобретаем велосипед – все города мира, решая транспортные проблемы, делали ставку на общественный транспорт. Авто – для поездок за город на выходные. Например, жители Сыхова редко едут машиной в центр, если можно удобно добраться трамваем", – отметил Садовый.
Какие еще изменения ждут жителей Львова в 2026 году?
- Во Львове с 2026 года семьи с тремя и более детьми будут получать повышенную ежемесячную выплату в 3 тысячи гривен до достижения детьми трехлетнего возраста. Для этого родители должны быть зарегистрированы во Львовской МТГ.
- Городской председатель Львова Андрей Садовый отметил, что открытие львовского аэропорта зависит от безопасности и не может ориентироваться на опыт Израиля.
- Реформа поликлиник во Львове вызвала споры в городском совете. Часть депутатов выразила критику.