В ОВА рассказали, когда начали строительство 3 линии фортификаций на Харьковщине
Источник:УП
Третью линию обороны на Харьковщине начали строить с 1 марта, а по состоянию на апрель строительство вышло на пик.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, постановление о начале строительства было выдано в начале этого года, в январе.
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Постановление было о начале строительства, если я не ошибаюсь, в начале 2024 года, в январе. Затем были организационные процедуры по контрактированию, потом еще несколько распоряжений о порядке использования средств, проекты,
– сообщил Синегубов.
Он также отметил, что проекты строительства разрабатывало Минобороны. И они отличались от тех, которые строили в 2022 и 2023 годах: и по характеру бетонных конструкций, и по обустройству ходов сообщений.
"Раньше мы делали ходы сообщения, однако не должны были их обустраивать до захода войск – просто копали траншеи, не перекрывая их деревом. Однако новые фортификации предусматривали и обустройство ходов сообщений", – отметил Синегубов.
Проблемы с разминированием
После того, по словам руководителя ОВА, они должны были получить карты-схемы, а дальше шел процесс разминирования территории, получения от военных актов разминирования и начало строительства.
Поэтому, по словам Синегубова, строительство началось ориентировочно с 1 марта. При этом он уточнил, что выйти на все объекты сразу не удалось, поскольку по некоторым удалось получить акты разминирования только в конце марта – начале апреля.
"Условно, еженедельно было примерно плюс 10 объектов. На пик строительства мы вышли в апреле", – сказал он.
Наступление на Харьковщину и скандал с линией обороны: что известно
- 10 мая российская армия пошла повторным наступлением на Харьковщину, перейдя украинскую границу сразу в двух направлениях. За неделю оккупантам удалось захватить до 10 населенных пунктов в направлении села Липцы и города Волчанск.
- Служба безопасности Украины расследует возможное завышение цен на древесину, которую Харьковская областная военная администрация закупала у частных компаний для построения фортификационных сооружений.
- Предварительно в Антикоррупционном центре "Межа" сообщили, что для построения третьей линии обороны Харьковская ОВА решила закупить древесины на 270 миллионов гривен у компаний, имевших признаки фиктивности.