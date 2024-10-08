Подрядчик по фортификациям на Покровском направлении остановил все работы: что произошло

Во вторник, 8 октября, правоохранители сообщили о проведении обысков в строительной компании, осуществляющей ремонтные и строительные работы на государственных инфраструктурных объектах. Подрядчик "Автомагистраль-Юг" отреагировал на ситуацию.

Именно эта компания занимается фортификационными работами вдоль линии фронта, в частности – на Покровском направлении. Там отметили, что не могут продолжать работу.

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Обыски у подрядчика по фортификации

Представители "Автомагистраль-Юг" заявили, что силовики совершили рейд на их офис, провели обыски в квартирах сотрудников и изъяли важную документацию, которая касается объектов критической инфраструктуры.

Остановлены работы на объектах критической инфраструктуры, а прежде всего по объектам фортификации вдоль линии фронта, в частности, на Покровском направлении! Возникает риск обрыва логистических и военных маршрутов, вследствие невозможности осуществления содержания прифронтовых дорог,

– пишет компания.

В Нацполиции уверяют, деятельность предприятия не заблокирована, оно продолжает функционировать в штатном режиме, но подрядчик опровергает эту информацию.

По словам "Автомагистраль-Юг", действия полиции привели к нарушению работы их компьютерной сети и электронного документооборота. Кроме того, изъятие средств связи сделало невозможным координацию работы их подразделений.

Правоохранители отмечают, что компанию подозревают в нарушении тендерных процедур и самовольном установлении цен на стоимость работ в различных областях Украины. Отмечается о вероятных убытках на сумму в миллиард. В то же время компания опровергает это, указывая, что экспертиза только назначена, а спорные вопросы по ценообразованию, тендерных процедур и т.д., решаются в судебном порядке.

Кроме этого, Нацполиция отметила, что неотложные обыски были проведены в связи с получением оперативной информации о том, что документы, свидетельствующие о преступной деятельности, ближайшее время могут быть уничтожены.