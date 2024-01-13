Кроме того, желающим будут выплачивать заработную плату и предоставят необходимые для жизни условия. Возможно, ответная инициатива распространится и на другие области.
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Инициатива для франковцев
Заместитель председателя Ивано-Франковской ОВА Вадим Созоник рассказал, что сейчас в Прикарпатье ищут людей, которые помогли бы со строительством фортификационных сооружений в Донецкой области. В общей сложности нужно 300 желающих. Всех волонтеров обеспечат условиями, заработной платой и отсрочкой.
Заработная плата составит 20 тысяч гривен. Кроме того, людей обеспечат жильем и питанием. Те, кто согласятся помочь со строительством оборонных сооружений, получат отсрочку от призыва на период строительства,
– отметили в ОВА.
Отмечается, что в области есть вся необходимая техника для строительства фортификаций, однако проблема в нехватке людей. Вадим Созоник также обратился к главам территориальных общин с просьбой помочь со строительными бригадами.
Важный вопрос обороны
- В декабре 2023 года министр обороны Рустем Умеров отметил, что активно сотрудничает с областными и районными военными администрациями. В частности, ведется работа на разных уровнях по вопросу фортификации. В приоритете – линии полос и так далее.
- Украинский генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что на востоке сейчас создается мощная система инженерных заграждений – для того чтобы украинцы чувствовали себя в безопасности. Туда, при увеличении угрозы, прибудут дополнительные боевые бригады, которые займут подготовленные позиции.
- Схема обустройств фортификационных сооружений типична, но при необходимости в нее вносятся коррективы. Каждую траншею укрепляют геотекстилем, оборудуют бетонные защитные сооружения, блиндажи, а также огневые позиции. Перед опорным пунктом создается система невзрывных и взрывных инженерных заграждений.