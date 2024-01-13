Окрім цього, охочим виплачуватимуть заробітну плату та нададуть необхідні для життя умови. Можливо, відповідна ініціатива пошириться й на інші області.

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Ініціатива для франківців

Заступник голови Івано-Франківської ОВА Вадим Созоник розповів, що наразі на Прикарпатті шукають людей, котрі б допомогли з будівництвом фортифікаційних споруд в Донецькій області. Загалом потрібно 300 охочих. Всіх волонтерів забезпечать умовами, заробітною платою та відстрочкою.

Заробітна плата складатиме 20 тисяч гривень. Окрім того, людей забезпечать житлом та харчуванням. Ті, хто погодяться допомогти з будівництвом оборонних споруд, отримають відстрочку від призову на період будівництва,

– зазначили в ОВА.

Зазначається, що в області є вся необхідна техніка для спорудження фортифікацій, однак проблема у нестачі людей. Вадим Созоник також звернувся до голів територіальних громад з проханням допомогти з будівельними бригадами.

Важливе питання оборони