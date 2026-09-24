Как сообщает служба BBC, с юридической точки зрения строительство и реконструкция зданий были оформлены под 25-значным номером госконтракта, заключенного еще до сноса прежней резиденции. Первые четыре цифры идентификатора указывают на сроки выполнения работ с 2023 по 2027 год.

Какие подробности о резиденции удалось выяснить расследователям?

Данные о таких закупках засекречены и не публикуются в обычных реестрах, ведь российский суд признал президентские резиденции объектами обороны.

При этом на спутниковых снимках видно, что новые корпуса занимают заметно большую площадь, чем прежнее здание.

Как изменилась резиденция 24 мая 2024 и 12 сентября 2026

Новые корпуса строят под видом оборонного заказа

Генеральным подрядчиком закрытого строительства стала зарегистрированная в оккупированном Крыму компания "Группа компаний Трансбудинвест". Журналисты обнаружили название фирмы в судебных документах в связи с конфликтами и судебными разбирательствами с субподрядчиками.

Значительную часть работ генподрядчик передавал сторонним организациям, которые регулярно не укладывались в графики. Срывы сроков зафиксировали во время проектирования, демонтажа коммуникаций и возведения стен главного здания.

Строителей искали через объявления с обещанием наличных

Параллельно с судебными спорами рабочих на режимную территорию набирали через соцсети и сайты вакансий.

В объявлениях объект прямо называли "стратегическим" и предлагали рабочим расчет наличными.

Сначала на объект искали исключительно граждан России без судимостей с тщательной проверкой данных. Впоследствии требования смягчили, позволив привлекать граждан Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

В 2026 году характер вакансий изменился – теперь на объект ищут специалистов по внутренней отделке, монтажу светильников и сантехники. Бюджеты лишь отдельных подрядов в вакансиях достигали от 90 до 500 миллионов рублей.

Подрядная компания связана с окружением российского диктатора

По данным расследователей, бенефициаром компании-генерального подрядчика является девелопер Алексей Фоменко, которого связывают с другом Путина Аркадием Ротенбергом.

Ранее эта же структура строила госдачу в поселке Олива в оккупированном Крыму.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Путин за время полномасштабной войны стал значительно реже посещать сочинскую резиденцию из-за угрозы атак украинских беспилотников.

Ранее мы рассказывали о том, что защитную зону вокруг комплекса "Бочаров ручей" решили расширить до трех квадратных километров.