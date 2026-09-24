Як повідомляє служба BBC, юридично будівництво та реконструкцію споруд оформили за 25-значним номером держконтракту, який уклали ще до знесення попередньої резиденції. Перші чотири цифри ідентифікатора вказують на терміни виконання робіт із 2023 по 2027 рік.

Які подробиці про резиденцію вдалося дізнатися розслідувачам?

Дані про такі закупівлі закриті й не публікуються у звичайних реєстрах, адже російський суд визнав президентські резиденції об'єктами оборони.

При цьому, на супутникових знімках видно, що нові корпуси займають помітно більшу площу, ніж колишня будівля.

Як змінилася резиденція 24 травня 2024 та 12 вересня 2026

Нові корпуси будують під виглядом оборонного замовлення

Генеральним підрядником закритого будівництва стала зареєстрована в окупованому Криму компанія Група компаній Трансбудінвест. Журналісти виявили назву фірми в судових документах через конфлікти та суди із субпідрядниками.

Значну частину робіт генпідрядник передавав стороннім організаціям, які регулярно не вкладалися в графіки. Зриви термінів зафіксували під час проєктування, демонтажу комунікацій та зведення стін головного будинку.

Будівельників шукали через оголошення з обіцянкою готівки

Паралельно з судовими суперечками робітників на режимну територію набирали через соцмережі та сервіси вакансій.

В оголошеннях об'єкт прямо називали "стратегічним" та пропонували робітникам розрахунок готівкою.

Спочатку на об'єкт шукали виключно громадян Росії без судимостей із жорсткою перевіркою даних. Згодом вимоги пом'якшили, дозволивши залучати громадян Білорусі, Казахстану та Киргизстану.

У 2026 році характер вакансій змінився – тепер на об'єкт шукають фахівців для внутрішнього оздоблення, монтування світильників та сантехніки. Бюджети лише окремих підрядів у вакансіях сягали від 90 до 500 мільйонів рублів.

Компанія підрядник пов'язана з оточенням російського диктатора

За даними розслідувачів, бенефіціаром компанії генерального підрядника є девелопер Олексій Фоменко, якого пов'язують із другом Путіна Аркадієм Ротенбергом.

Раніше ця ж структура будувала госдачу у селищі Олива в окупованому Криму.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Путін за час повномасштабної війни став суттєво рідше відвідувати сочинську резиденцію через загрозу атак українських безпілотників.

Раніше ми розповідали про те, що захисну зону навколо комплексу "Бочаров ручей" вирішили розширити до трьох квадратних кілометрів.