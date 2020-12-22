Востаннє російський диктатор був у Сочі майже рік тому. Про це повідомляє Financial Times.

Що відомо про страх Путіна?

Очільник Кремля утримується від поїздок до своєї резиденції у Сочі вже протягом 322 днів. Востаннє російський диктатор з'являвся на курорті ще у жовтні минулого року.

У період із 2015 по 2021 рік він прилітав туди до 37 разів на рік. Російський лідер відвідував Сочі 24 рази у 2021 році. Водночас у 2024 та 2025 роках лише двічі.

Наразі він переважно перебуває у Москві, Петербурзі та на Валдаї. Також ЗМІ повідомляють, що Путін все більше часу проводить у регіонах, розташованих на схід від Уралу, де загроза українських БпЛА менша.

Яка ситуація у Сочі?

Безпекова ситуація суттєво вдарила по туристичній галузі регіону. Повітряні тривоги, вибухи, пожежі, розливи мазуту у морі та постійні черги за бензином стали буденністю для відпочивальників.

За даними аналітиків, загальний потік туристів на Чорноморському узбережжі скоротився на 10,8% за рік. Бронювання в окремих готелях впали на 20%, а продажі авіаквитків до Сочі обвалилися одразу на 40%.

Сирени майже не вмикалися, а тепер вони кричать кілька разів на день,

– розповів працівник курорту.

Він додав, що відвідувачі пляжів переважно ігнорують повітряну тривогу. Незважаючи на ризики, росіяни все-одно їдуть у Сочі. Головна причина – у відсутності альтернатив.

Згідно зі статистикою, понад 65% росіян ніколи не були за кордоном, а 30% не виїжджали за межі власного регіону. Через санкції близько 80% росіян подорожують в межах країни. Працівники ВПК країни-агресорки не мають права відпочивати за кордоном.

11 серпня українські Сили безпілотних систем завдали успішних далекобійних ударів по ключових об'єктах протиповітряної оборони Росії у Краснодарському краї. У результаті знищення систем РЕБ та ЗРК С-400 розкішна резиденція Володимира Путіна вартістю понад 1 мільярд фунтів стерлінгів залишилася без захисту