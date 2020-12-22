Последний раз российский диктатор был в Сочи почти год назад. Об этом сообщает Financial Times.

Что известно о страхе Путина?

Глава Кремля воздерживается от поездок в свою резиденцию в Сочи уже 322 дня. Последний раз российский диктатор появлялся на курорте еще в октябре прошлого года.

В период с 2015 по 2021 год он прилетал туда до 37 раз в год. Российский лидер посещал Сочи 24 раза в 2021 году. В то же время в 2024 и 2025 годах – лишь дважды.

Сейчас он преимущественно находится в Москве, Петербурге и на Валдае. Также СМИ сообщают, что Путин все больше времени проводит в регионах, расположенных к востоку от Урала, где угроза со стороны украинских БПЛА меньше.

Какова ситуация в Сочи?

Ситуация с безопасностью существенно ударила по туристической отрасли региона. Воздушные тревоги, взрывы, пожары, разливы мазута в море и постоянные очереди за бензином стали повседневностью для отдыхающих.

По данным аналитиков, общий поток туристов на Черноморском побережье сократился на 10,8% за год. Бронирование в отдельных отелях упало на 20%, а продажи авиабилетов в Сочи обвалились сразу на 40%.

Сирены почти не включались, а теперь они звучат несколько раз в день,

– рассказал сотрудник курорта.

Он добавил, что посетители пляжей в основном игнорируют воздушную тревогу. Несмотря на риски, россияне все равно едут в Сочи. Главная причина – в отсутствии альтернатив.

Согласно статистике, более 65% россиян никогда не были за границей, а 30% не выезжали за пределы собственного региона. Из-за санкций около 80% россиян путешествуют по стране. Работники ВПК страны-агрессора не имеют права отдыхать за границей.

11 августа украинские Силы беспилотных систем нанесли успешные дальнобойные удары по ключевым объектам противовоздушной обороны России в Краснодарском крае. В результате уничтожения систем РЭБ и ЗРК С-400 роскошная резиденция Владимира Путина стоимостью более 1 миллиарда фунтов стерлингов осталась без защиты