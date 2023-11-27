Тайное строительство тоннеля в Крым: в Китае отреагировали на свое "участие"
Источник:Укринформ
Американская газета The Washington Post опубликовала статью, в которой раскрыла планы России тайно построить подводный тоннель в Крым. По данным газеты, к строительству якобы может быть причастен и Китай. В Пекине впервые отреагировали на публикацию The Washington Post.
МИД Китая считает сообщение СМИ о якобы планах России и КНР построить подводный тоннель в Крым безосновательными и не комментирует их. Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь.
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В Китае не комментируют информацию The Washington Post
"Это сообщение лишено оснований, я не буду комментировать его", – сказал Ван.
Заметим, что схожая реакция была в Кремле. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, назвал "чепухой" публикацию Washington Post. Он сказал, что "такое даже не стоит комментировать".
Что известно о строительстве тоннеля в Крым
Россия заботится о судьбе Крымского моста, который во время полномасштабного вторжения Украина дважды успешно атаковала. В Кремле понимают уязвимость моста, ставшего важной логистической линией для оккупационных военных.
Соответственно, Кремль может рассматривать строительство альтернативного пути, который бы соединял Россия и оккупированный Крым. Журналисты The Washington Post в своей публикации ссылаются на информацию от украинских спецслужб и официальных лиц.
По данным американской газеты, российские и китайские бизнесмены, имеющие связи в правительстве, тайно обсуждали планы по строительству подводного тоннеля.
Перехваченные электронные письма указывают на то, что одна из крупнейших строительных компаний Китая заявила о готовности принять участие.
Вероятно, говорится о Китайской корпорации железнодорожного строительства (CRCC), утверждавшей о "готовности обеспечить строительство железнодорожных и дорожных объектов любой сложности в Крымском регионе".
Также в строительстве могут участвовать компании, связанные с Аркадием Ротенбергом, другом детства Путина.
Что о строительстве тоннеля говорят эксперты
- Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак поставил под сомнение строительство тоннеля из России в Крым.
- Ступак считает, что если Россия уже пойдет на такой шаг, то подтвердить это будет возможно по меньшей мере за скоплением техники на одном и другом берегу, ведь тоннели будут рыть навстречу друг другу.
- Если рассматривать возможный проект подводного тоннеля, то он может быть похожим на Евротоннель.
- Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что возможно строительство тоннеля зависит от нескольких ключевых аспектов.
- В частности, для строительства тоннеля понадобится много ресурсов, а также привлечение, несмотря на санкции, компаний, обладающих техническими и технологическими возможностями.