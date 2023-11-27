Тайное строительство тоннеля в Крым: в Китае отреагировали на свое "участие"

Американская газета The Washington Post опубликовала статью, в которой раскрыла планы России тайно построить подводный тоннель в Крым. По данным газеты, к строительству якобы может быть причастен и Китай. В Пекине впервые отреагировали на публикацию The Washington Post.

МИД Китая считает сообщение СМИ о якобы планах России и КНР построить подводный тоннель в Крым безосновательными и не комментирует их. Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь.

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В Китае не комментируют информацию The Washington Post

"Это сообщение лишено оснований, я не буду комментировать его", – сказал Ван.

Заметим, что схожая реакция была в Кремле. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, назвал "чепухой" публикацию Washington Post. Он сказал, что "такое даже не стоит комментировать".

Что известно о строительстве тоннеля в Крым

Россия заботится о судьбе Крымского моста, который во время полномасштабного вторжения Украина дважды успешно атаковала. В Кремле понимают уязвимость моста, ставшего важной логистической линией для оккупационных военных.

Соответственно, Кремль может рассматривать строительство альтернативного пути, который бы соединял Россия и оккупированный Крым. Журналисты The Washington Post в своей публикации ссылаются на информацию от украинских спецслужб и официальных лиц.

По данным американской газеты, российские и китайские бизнесмены, имеющие связи в правительстве, тайно обсуждали планы по строительству подводного тоннеля.

Перехваченные электронные письма указывают на то, что одна из крупнейших строительных компаний Китая заявила о готовности принять участие.

Вероятно, говорится о Китайской корпорации железнодорожного строительства (CRCC), утверждавшей о "готовности обеспечить строительство железнодорожных и дорожных объектов любой сложности в Крымском регионе".

Также в строительстве могут участвовать компании, связанные с Аркадием Ротенбергом, другом детства Путина.

Что о строительстве тоннеля говорят эксперты