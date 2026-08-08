Почему столица годами не может построить новые укрытия: в Киевсовете назвали 2 основные причины

В Киеве на протяжении многих лет сохраняется проблема со строительством новых укрытий. При этом город регулярно выделяет средства на защитные сооружения.

В комментарии для ТСН чиновники Киевсовета объяснили причины этого несоответствия.

Почему в Киеве годами не строят новые укрытия?

В столице по-прежнему остается проблема со строительством новых защитных сооружений, несмотря на то, что на эти нужды выделяются бюджетные средства. В Киевсовете объяснили, что одна из главных причин заключается в распределении полномочий между городскими властями и районными государственными администрациями.

В соответствии с законодательством, именно районные в Киеве государственные администрации определяют потребность района в укрытиях. Они должны устанавливать, сколько защитных сооружений необходимо, где именно они должны располагаться, какого формата быть и на какое количество людей рассчитывать.

После этого районные государственные администрации обращаются в Раду с просьбой о финансировании строительства новых укрытий, ремонта уже имеющихся сооружений или установки мобильных конструкций. Городская Рада выделяет необходимые средства, однако сама не может провести тендер вместо районной администрации.

Как пояснил депутат Киевсовета Леонид Емец, именно районные администрации отвечают за практическую реализацию проектов – от объявления закупки до контроля за выполнением работ.

Киевсовет не может проводить тендеры на строительство, это запрещено законодательством. Поэтому проведение тендеров на строительство, ремонт или установку укрытий – это задача РГА. Они должны объявить тендер, провести его, определить победителя, а также проконтролировать, чтобы работы были выполнены своевременно и качественно,

– сказал он.

По словам Емца, Киевсовет с 2022 года не отказывал районным администрациям в выделении средств на обустройство защитных сооружений.

То есть проблема заключается не только в отсутствии финансирования. Часть выделенных средств фактически не доходит до этапа реализации проектов, поскольку районы не используют предусмотренные средства.

Одной из причин в Киевсовете называют последствия коррупционных скандалов, после которых чиновники районных администраций стали гораздо осторожнее распоряжаться бюджетными средствами.

По словам Емца, такая осторожность в ряде случаев привела к обратному результату – деньги на укрытия есть, но работы не проводятся.

С тех пор чиновники районных государственных администраций стали более осторожно подходить к освоению средств. Но это привело к тому, что отдельные районы просто перестали их использовать, особенно на строительство новых укрытий,

– говорит он.

В то же время депутат подчеркивает, что неиспользованные средства не исчезают из бюджета. Если район не успевает освоить выделенное финансирование, деньги остаются зарезервированными и могут переноситься на следующий год.

Еще одна проблема связана с тем, что городские власти не имеют прямого кадрового влияния на руководителей районных государственных администраций. По словам Леонида Емца, главы РГА не назначаются и не увольняются Киевсоветом. Соответствующие решения принимаются на уровне центральной власти.

Поскольку по закону горсовет не имеет никакого отношения ни к их назначению, ни к их увольнению, ни к их кадровым перспективам. Председатели РГА назначаются на должность указом президента Украины по представлению Кабмина, и местное самоуправление не принимает участия в решении вопросов их назначения или увольнения,

– подчеркивает депутат.

Из-за этого у районных руководителей нет "достаточной мотивации" отчитываться именно перед городскими властями о темпах строительства укрытий.

"Поэтому главы РГА не чувствуют ответственности перед городом – могут делать, что хотят", – заключает он.

В то же время это не означает, что за вопрос защитных сооружений в Киеве вообще никто не отвечает. Общий контроль за состоянием и доступностью укрытий, координация мероприятий гражданской защиты, а также контроль за распределением финансирования через районные администрации входят в функции Киевской городской военной администрации.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице по-прежнему остро стоит проблема недостаточного количества укрытий в некоторых районах. Сейчас в Киеве действуют более 4 тысяч мест для защиты различных типов.

В то же время мэр раскритиковал районные государственные администрации за недостаточную работу по созданию новых защитных сооружений, подчеркнув, что город выделял на это необходимое финансирование. Он добавил, что если районные администрации не выполняют свои обязанности, необходимо находить людей, которые смогут обеспечить надлежащую работу.