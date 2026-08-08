У коментарі для ТСН посадовці Київради пояснили причини цього дисонансу.

Чому у Києві роками не будують нові укриття?

У столиці продовжує залишатися проблема із будівництвом нових захисних споруд, попри те, що на ці потреби виділяють бюджетні кошти. У Київраді пояснили, що одна з головних причин полягає у розподілі повноважень між міською владою та районними державними адміністраціями.

Відповідно до законодавства, саме районні у Києві державні адміністрації визначають потребу району в укриттях. Вони мають встановлювати, скільки захисних споруд необхідно, де саме вони повинні розташовуватися, якого формату бути та на яку кількість людей розраховувати.

Після цього РДА звертаються до Київради щодо фінансування будівництва нових укриттів, ремонту вже наявних споруд або встановлення мобільних конструкцій. Міська рада виділяє необхідні кошти, однак сама не може провести тендер замість районної адміністрації.

Як пояснив депутат Київради Леонід Ємець, саме районні адміністрації відповідають за практичну реалізацію проєктів – від оголошення закупівлі до контролю за виконанням робіт.

Київрада не може проводити тендери на будівництво, це заборонено законодавством. Тому проведення тендерів на будівництво, ремонт чи встановлення укриттів – це задача РДА. Вони мають оголосити тендер, провести його, визначити переможця, а також проконтролювати, щоб роботи були виконані вчасно і якісно,

– сказав він.

За словами Ємця, Київрада з 2022 року не відмовляла районним адміністраціям у виділенні коштів на облаштування захисних споруд.

Тобто проблема полягає не лише у відсутності фінансування. Частина виділених грошей фактично не доходить до етапу реалізації проєктів, оскільки райони не використовують передбачені кошти.

Однією з причин у Київраді називають наслідки корупційних скандалів, після яких чиновники районних адміністрацій стали значно обережніше розпоряджатися бюджетними коштами.

За словами Ємця, така обережність у частині випадків призвела до протилежного результату – гроші на укриття є, але роботи не проводяться.

З тих часів посадовці РДА почали більш обережно ставитися до освоєння коштів. Але це призвело до того, що окремі райони просто перестали їх використовувати, особливо на будівництво нових укриттів,

– каже він.

Водночас депутат наголошує, що невикористані кошти не зникають із бюджету. Якщо район не встигає освоїти виділене фінансування, гроші залишаються зарезервованими та можуть переходити на наступний рік.

Ще одна проблема пов'язана з тим, що міська влада не має прямого кадрового впливу на керівників районних державних адміністрацій. За словами Леоніда Ємця, голови РДА не призначаються і не звільняються Київрадою. Відповідні рішення ухвалюються на рівні центральної влади.

Бо по закону міськрада немає жодного стосунку ні до їх призначення, ні до їх звільнення, або їх кадрових перспектив. Голови РДА призначаються на посаду указом президента України за поданням Кабміну, і місцеве самоврядування у їхній долі щодо призначення або звільнення участі не бере,

– наголошує депутат.

Через це у районних керівників немає "достатньої мотивації" звітувати саме перед міською владою за темпи будівництва укриттів.

"Відтак, відповідальності перед містом голови РДА не відчувають – можуть робити, що хочуть", – підсумовує він.

Водночас це не означає, що питання захисних споруд у Києві взагалі не має відповідального органу. Загальний контроль за станом і доступністю укриттів, координація заходів цивільного захисту, а також контроль за розподілом фінансування через районні адміністрації належать до функцій Київської міської військової адміністрації.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці досі гостро стоїть проблема недостатньої кількості укриттів у деяких районах. Наразі в Києві працюють понад 4 тисячі місць для захисту різних типів.

Водночас мер розкритикував районні державні адміністрації через недостатню роботу зі створення нових захисних споруд, наголосивши, що місто виділяло на це необхідне фінансування. Він додав, що якщо районні адміністрації не виконують своїх обов'язків, необхідно знаходити людей, які зможуть забезпечити належну роботу.